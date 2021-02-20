Украина была в шаге от второй медали чемпионата мира по биатлону за один день

В субботу женская сборная Украины завоевала первую медаль чемпионата мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке. Наши девушки финишировали третьими в эстафете. Через несколько часов могли подняться на пьедестал и украинские мужчины. Однако на последнем этапе растеряли преимущество и приехали пятыми. А вот Норвегия сделала дубль.

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Артем Прима / Фото: Reuters

Богдан Цимбал и Дмитрий Пидручный прошли свои этапы без единого дополнительного патрона, и Артем Прима ушел на дистанцию на третьем месте. Впереди с большим отрывом шли фавориты гонки норвежцы, а потом – Италия. Ошибившись лишь однажды, Прима передал эстафету Дудченко вторым. Йоханнес Бе только увеличил отрыв Норвегии, но в спину Украины уже дышала Россия.

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В итоге судьба нашей медали оказалась в руках 24-летнего Антона Дудченко, который стал открытием сезона. Но перенервничал на стрельбе лежа и растерял все преимущество на перезарядку. В итоге Антон финишировал только на 5 месте. Норвегия выиграла второе "золото" в эстафете за один день, "серебро" досталось олимпийским чемпионам из Швеции, третьи – россияне.

Завтра, 21 февраля, чемпионат мира-2021 закроют масс-старты.

Ранее жена Пидручного потроллила биатлониста: "Это не последний чемпионат, который ты профукал".

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