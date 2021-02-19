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Жена Пидручного потроллила биатлониста: "Это не последний чемпионат, который ты профукал"

19 февраля, 22:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Капитан сборной Украины рассказал о настроениях в команде перед субботней эстафетой

Два соревновательных дня осталось провести на мировом форуме в Словении. В пятницу биатлонисты получили выходной, а завтра проведут две эстафетные гонки – и у мужчин, и у женщин. Сегодня Украина назвала состав на эстафеты чемпионата мира.

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Пока что нынешний турнир не наилучшим образом складывается для опытного Дмитрия Пидручного. Выше 23-го места в личных гонках он не поднимался, но не думает опускать руки. В эфире "Суспільного" тернополянин рассказал о психологических проблемах и общение с женой:

"Жаль, что у нас нет психолога. Часто эту роль на себя берут родные. Конечно, и врач, и массажист, и тренеры тоже выслушивают наши эмоции, советуют и помогают в этом плане.

К неудачам я отношусь так, что если не получилось, – значит не получилось. Как говорила моя жена: "Это не последний чемпионат мира, который ты профукал". Шучу. Она не со зла говорила, а хотела меня настроить. Мол, это не последние гонки и не последний чемпионат.

Иногда получается, иногда – нет. Мы не роботы, чтобы запрограммировать себя. Есть эмоции, бывают спады в физической и стрелковой форме. Конечно, жаль, что физическое состояние – на высоком уровне, а стрелковое проваливается. Но работаем дальше, ничего еще не завершено".

Мужская эстафета стартует в субботу в 12:15, женская – в 16:00. В воскресенье в Поклюке пройдут гонки с массовым стартом.

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Вспомним, как Дима упал на чемпионате мира 2020 года:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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