Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Україна була в кроці від другої медалі чемпіонату світу з біатлону за один день

20 лютого, 17:23

Олена Павлова Олена Павлова

Антон Дудченко починав свій останній етап на другому місці

В суботу жіноча збірна України завоювала першу медаль чемпіонату світу-2021з біатлону в словенській Поклюці. Наші дівчата фінішували третіми в естафеті. За кілька годин могли піднятися на п'єдестал і українські чоловіки. Однак на останньому етапі розгубили перевагу і приїхали п'ятими. А ось Норвегія зробила дубль.

Реклама

Артем Прима

Артем Прима / Фото: Reuters

Богдан Цимбал і Дмитро Підручний пройшли свої етапи без єдиного додаткового патрона, і Артем Прима пішов на дистанцію на третьому місці. Попереду з великим відривом йшли фаворити гонки норвежці, а потім – Італія. Помилившись лише одного разу, Прима передав естафету Дудченку другим. Йоханнес Бе тільки збільшив відрив Норвегії, але в спину України вже дихала Росія.

Читайте також: Чому Підгрушна програла "срібло" естафети на останніх метрах і хто її матюкав

Реклама

В результаті доля нашої медалі опинилася в руках 24-річного Антона Дудченка, який став відкриттям сезону. Але перенервував на стрільбі лежачи і розгубив всю перевагу на перезарядку. У підсумку Антон фінішував лише на 5 місці. Норвегія виграла друге "золото" в естафеті за один день, "срібло" дісталося олімпійським чемпіонам зі Швеції, треті – росіяни.

Завтра, 21 лютого, чемпіонат світу-2021 закриють мас-старти.

Раніше дружина Підручного потролила біатлоніста: "Це не останній чемпіонат, який ти розтринькав".

Ми також писали, що легенду спорту закрили в китайському готеліна 5 місяців.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

естафета збірна України з біатлону чемпіонат світу з біатлону
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Підгрушна думала, що я їй просто так поступлюся?" Еберг – про те, як "підрізала" українкуБіатлон
"Ця стійка "вкрала" у Джими 10 років. Все через спину!" Тренер українки – про провал на ЧСБіатлон
Зірку біатлону Мартена Фуркада застукали з голим мужиком. У мережу злили пікантне фото
Зірку біатлону Мартена Фуркада застукали з голим мужиком. У мережу злили пікантне фотоБіатлон
Вже 5 місяців в ізоляції через коронавірус! Легенду спорту закрили в китайському готелі
Вже 5 місяців в ізоляції через коронавірус! Легенду спорту закрили в китайському готеліБіатлон
Оце так ошелешив! Лідер збірної України з біатлону зібрався уходити
Оце так ошелешив! Лідер збірної України з біатлону зібрався уходитиБіатлон
ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися спринт в суботу
ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися спринт в суботуБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти