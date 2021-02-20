Україна була в кроці від другої медалі чемпіонату світу з біатлону за один день

В суботу жіноча збірна України завоювала першу медаль чемпіонату світу-2021з біатлону в словенській Поклюці. Наші дівчата фінішували третіми в естафеті. За кілька годин могли піднятися на п'єдестал і українські чоловіки. Однак на останньому етапі розгубили перевагу і приїхали п'ятими. А ось Норвегія зробила дубль.

Реклама

Артем Прима / Фото: Reuters

Богдан Цимбал і Дмитро Підручний пройшли свої етапи без єдиного додаткового патрона, і Артем Прима пішов на дистанцію на третьому місці. Попереду з великим відривом йшли фаворити гонки норвежці, а потім – Італія. Помилившись лише одного разу, Прима передав естафету Дудченку другим. Йоханнес Бе тільки збільшив відрив Норвегії, але в спину України вже дихала Росія.

Читайте також: Чому Підгрушна програла "срібло" естафети на останніх метрах і хто її матюкав

Реклама

В результаті доля нашої медалі опинилася в руках 24-річного Антона Дудченка, який став відкриттям сезону. Але перенервував на стрільбі лежачи і розгубив всю перевагу на перезарядку. У підсумку Антон фінішував лише на 5 місці. Норвегія виграла друге "золото" в естафеті за один день, "срібло" дісталося олімпійським чемпіонам зі Швеції, треті – росіяни.

Завтра, 21 лютого, чемпіонат світу-2021 закриють мас-старти.

Раніше дружина Підручного потролила біатлоніста: "Це не останній чемпіонат, який ти розтринькав".

Ми також писали, що легенду спорту закрили в китайському готеліна 5 місяців.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама