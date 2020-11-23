Сразу два этапа Кубка мира по биатлону пройдут в Чехии, а чемпионат мира – в Поклюке

Международный союз биатлонистов завершил формирование календаря Кубка мира на сезон-2020/2021, который пройдет без болельщиков. Сегодня в IBU уточнили места проведения финальной части сезона. Так, чемпионат мира состоится 9-21 февраля в словенской Поклюке. После него запланированы еще три этапа в двух городах — Нове-Место и Холменколлен.

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Чешское Нове-Место кроме стоявшего в календаре этапа получил еще один – перенесенный из Китая. Так как ранее из-за пандемии коронавируса Пекин, по согласованию с МОК, отказался от проведения ряда стартов, которые должны были стать тестовыми соревнованиями к зимней Олимпиаде-2022. Среди отмененных стартов и этап Кубка мира по биатлону.

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В итоге этапы пройдут в Нове-Место с 1 по 7 марта 2021 года и с 8 по 14 марта. Финал Кубка мира состоится в норвежском Холменколлене с 16 по 21 марта.

Ранее мы сообщали, что Пидручный и Пидгрушная выиграли индивидуальные гонки в Финляндии. Украинские биатлонисты приняли участие в контрольных стартах перед началом сезона.

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