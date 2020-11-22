Пидручный и Пидгрушная выиграли индивидуальные гонки в Финляндии

Уже в конце следующей недели откроется первый этап Кубка мира по биатлону. Сейчас спортсмены завершают последние приготовления и принимают участие в тренировках и своеобразных спаррингах. Лучшие украинские биатлонисты пребывают в финском Вуокатти и проводят контрольные старты. Недавно "Рождественскую гонку" биатлонистов вернули в календарь, но перенесли в другое место.

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Сегодня состоялись укороченные индивидуальные гонки у мужчин и женщин, в которых компанию нашим составили коллеги из США и Болгарии. У прекрасного пола на дистанции 10 км весь пьедестал заняли украинки: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко и Дарья Блашко. Правда, тернополянка допустила аж пять промахов, но на 4 секунды опередила сумчанку, которая промахнулась лишь дважды.

У мужчин 12 км быстрее всех преодолел Дмитрий Пидручный, промазав трижды на четырех рубежах. Соотечественник Богдан Цымбал проиграл ему 18 секунд (5 промахов), болгарин Владимир Илиев – 32 (4). За каждый промах спортсмен получал 30 секунд штрафа.

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Вспомним, как наши девушки получали бронзовые медали чемпионата мира-2020:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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