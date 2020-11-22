Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Пидручный и Пидгрушная выиграли индивидуальные гонки в Финляндии

22 ноября, 16:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинские биатлонисты приняли участие в контрольных стартах перед началом сезона

Уже в конце следующей недели откроется первый этап Кубка мира по биатлону. Сейчас спортсмены завершают последние приготовления и принимают участие в тренировках и своеобразных спаррингах. Лучшие украинские биатлонисты пребывают в финском Вуокатти и проводят контрольные старты. Недавно "Рождественскую гонку" биатлонистов вернули в календарь, но перенесли в другое место.

Реклама

Сегодня состоялись укороченные индивидуальные гонки у мужчин и женщин, в которых компанию нашим составили коллеги из США и Болгарии. У прекрасного пола на дистанции 10 км весь пьедестал заняли украинки: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко и Дарья Блашко. Правда, тернополянка допустила аж пять промахов, но на 4 секунды опередила сумчанку, которая промахнулась лишь дважды.

У мужчин 12 км быстрее всех преодолел Дмитрий Пидручный, промазав трижды на четырех рубежах. Соотечественник Богдан Цымбал проиграл ему 18 секунд (5 промахов), болгарин Владимир Илиев – 32 (4). За каждый промах спортсмен получал 30 секунд штрафа.

В тренде
Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси"

Читайте о том, что украинская биатлонистка попала в жуткую аварию.

Вспомним, как наши девушки получали бронзовые медали чемпионата мира-2020:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон Елена Пидгрушная Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону индивидуальная гонка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять