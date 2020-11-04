Этапы Кубка мира по биатлону пройдут без болельщиков

Кубок мира по биатлону, который стартует 28 ноября в финском Контиолахти, похоже, останется без болельщиков на трибунах. Организаторы январских этапов в немецком Оберхофе и итальянском Антхольце сообщили, что соревнования пройдут без зрителей. Ранее украинская чемпионка мира по биатлону заявила о своей беременности и пропуске сезона.

"По согласованию с соответствующими ведомствами и губернатором региона мы с тяжелым сердцем приняли решение провести этап в 2021 году без зрителей. Это неизбежная мера предосторожности с учетом эпидемиологической обстановки в Европе", — говорится в сообщении организаторов этапа в Антхольце, который запланирован на 21-24 января.

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/ Фото: Reuters

Ранее стало известно, что болельщики из-за пандемии не смогут посетить старты в Оберхофе. Это решение было принято после консультации Ассоциации содействия зимним видам спорта (WSRO) с местными органами здравоохранения.

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Напомним, что в Оберхофе пройдет сдвоенный этап Кубка мира по биатлону. Изначально планировалось провести пятый тур в январе в Рупольдинге, но отказались от него, чтобы минимизировать поездки в связи с пандемией коронавируса. И теперь четвертый и пятый этапы пройдут в Оберхофе – с 4-го по 10 января и с 11-го по 17 января соответственно.

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