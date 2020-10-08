Биатлонисты не хотят царапать и ломать лыжи на двух этапах Кубка мира в Оберхофе

Международный союз биатлонистов внес изменения в предварительный календарь Кубка мира-2020/21 года. Впервые с сезона-1992/93 без соревнований остался немецкий Рупольдинг. Вместо этого в январе четвертый и пятый этапы пройдут в Оберхофе. Норвежский биатлонист Йоханнес Дале раскритиковал такое решение IBU. Он считает, что трасса в Тюрингии слишком тяжелая – спортсмены могут не только оцарапаться, но и сломать лыжи.

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"Я был в шоке, когда увидел новости. Был уверен, что два этапа проведет Рупольдинг. Никому не хочется два этапа подряд проводить в Оберхофе. Я вспоминаю прошлый сезон, и тогда там можно было сломать или поцарапать лыжи. Камни были везде", — цитирует Дале NRK.

Эстафета в Рупольдинге / Фото: IBU

Предварительно новый биатлонный сезон стартует 27 ноября первым этапом Кубка мира в финском Контиолахти. Изначально планировалось провести пятый этап в январе в Рупольдинге, но отказались от него, чтобы минимизировать поездки в связи с пандемией коронавируса. И теперь четвертый и пятый этапы пройдут в Оберхофе – с 4-го по 10 января и с 11-го по 17 января соответственно.

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Ранее из биатлонного сезона убрали Рождественскую гонку в немецком Гельзенкирхене.

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