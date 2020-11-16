Украинская биатлонистка попала в жуткую аварию и не чувствует ног

Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в страшную аварию в Сумской области. В результате ДТП получила серьезную травму – перелом позвоночника. Об трагическом инциденте на своей страничке в Facebook сообщила призер Олимпийских игр и вице-президент "ДЮФШ Европа Прилуки" Валентина Цербе-Несина. Ранее в этом году под Киевом разбился украинский легкоатлет Руслан Дмитренко.
Отметим, что 19-летняя Алина находилась на пассажирском сидении, когда автомобиль в селе Токари Сумской области перевернулся и протаранил забор. При этом водитель ухитрился не пострадать. Тогда как у спортсменки был диагностирован перелом позвоночника, после чего ей сделали операцию – сообщает УНИАН. Однако Мирошниченко все еще не чувствует ног, и эта авария может поставить крест на ее спортивной карьере.
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Сейчас семья биатлонистки собирает деньги на реабилитацию девушки. Мирошниченко тренирует Василий Крот, который подготовил и Юлию Журавок. Напомним, что Алина является многократной призеркой женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.
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