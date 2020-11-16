Українська
$ 28,12
33,21
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Украинская биатлонистка попала в жуткую аварию и не чувствует ног

16 ноября, 09:16

Елена Павлова Елена Павлова

У 19-летней спортсменки - перелом позвоночника, а водитель не пострадал

Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в страшную аварию в Сумской области. В результате ДТП получила серьезную травму – перелом позвоночника. Об трагическом инциденте на своей страничке в Facebook сообщила призер Олимпийских игр и вице-президент "ДЮФШ Европа Прилуки" Валентина Цербе-Несина. Ранее в этом году под Киевом разбился украинский легкоатлет Руслан Дмитренко.

Реклама

Отметим, что 19-летняя Алина находилась на пассажирском сидении, когда автомобиль в селе Токари Сумской области перевернулся и протаранил забор. При этом водитель ухитрился не пострадать. Тогда как у спортсменки был диагностирован перелом позвоночника, после чего ей сделали операцию – сообщает УНИАН. Однако Мирошниченко все еще не чувствует ног, и эта авария может поставить крест на ее спортивной карьере.

Читайте также: Украинских биатлонистов не пускали в Польшу, и пришлось ночевать на границе

Сейчас семья биатлонистки собирает деньги на реабилитацию девушки. Мирошниченко тренирует Василий Крот, который подготовил и Юлию Журавок. Напомним, что Алина является многократной призеркой женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.

В тренде
Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций
Реклама

Смотрите, как сборная Украины успешно завершила биатлонный сезон-2019/2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП перелом позвоночник биатлонистка Алина Мирошниченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинских биатлонистов не пускали в Польшу, и пришлось ночевать на границе
Украинских биатлонистов не пускали в Польшу, и пришлось ночевать на границеБиатлон
Сборная Украины по биатлону своим коронавирусом шокировала финнов
Сборная Украины по биатлону своим коронавирусом шокировала финновБиатлон
"Все лето пропахать и уйти в декрет": реакция Брынзака на беременность ЖуравокБиатлон
"Россия, извиняйся!" Легенды биатлона призвали РФ покаяться за махинации с допингомБиатлон
Что происходит в сборной Украины по биатлону после вспышки COVID-19
Что происходит в сборной Украины по биатлону после вспышки COVID-19Биатлон
Украинская биатлонистка попала в жуткую аварию и не чувствует ног
Украинская биатлонистка попала в жуткую аварию и не чувствует ногБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять