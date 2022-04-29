Сестры Семеренко завершают карьеру? Легендарные украинки не попали в сборную

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил основной состав на следующий сезон. Виты и Вали Семеренко в нем нет

Сестры Семеренко вне состава сборной Украины по биатлону / Фото: Коллаж: Сегодня

После окончания сезона сборную Украины по биатлону покинул один из топовых тренеров Европы Урош Велепец. Уже без словенца в своем составе тренерский штаб объявил список биатлонистов, которые будут готовиться к сезону в основной команде.

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Среди фамилий женской сборной нет олимпийских чемпионок Виты и Вали Семеренко. Официально сестры не заявляли о завершении карьеры, но тренеры, по крайней мере основной команды, не видят представительниц сумского биатлона в составе национальной команды. Будут ли готовится к старту нового сезона легендарные украинки в составе команды Б, пока неизвестно.

Состав основной команды сборной Украины на сезон выглядит следующим образом:

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женская сборная: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок;

мужская сборная: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

На шестое место у мужчин два претендента: Артем Тищенко и Денис Насыко. Кто будет с основной командой совместно определят Юрай Санитра (главный тренер сборной Украины) и Николай Зоц (старший тренер команды Б).

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, что украинский биатлон переживает трудный период. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак утратил доверие спортсменов сборной после неоднозначных решений в пользу натурализованных россиянок. При этом президент остается в своем кресле, хотя в мае должны были пройти выборы нового руководителя.