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Сборная Украины по биатлону осталась без тренера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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27 апреля, 17:37
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Словенский специалист Урош Велепец в новом сезоне будет тренировать сборную Германии
Урош Велепец
Урош Велепец

Федерация лыжного спорта Германии на своем официальном сайте сообщила о подписании контракта с Урошем Велепцом. Словенец станет помощником главного тренера мужской сборной Германии.

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Соглашение будет действовать на протяжении олимпийского цикла до конца сезона 2025/26. В 2026 году состоится зимняя Олимпиада в Милане. К своей новой работе Велепец приступит 1 мая этого года.

"В последние годы я следил за развитием немецкого биатлона. И хотя немцы не выиграли медаль на Олимпиаде, потенциал – большой.

Надеюсь, что смогу добавить свой вклад, чтобы спортсмены показали свой максимум в гонках", – прокомментировал свое назначение Велепец.

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Словенский специалист будет работать с биатлонным центром в Рупольдинге, но также будет координировать свою работу и подготовку с главным тренером.

Напомним, Урош Велепец тренировал женскую сборную Украины по биатлону с 2015 по 2022, с перерывом в 2018-2021, когда занимался подготовкой команды Словении.

Украинские биатлонистки – в новой форме
Украинские биатлонистки – в новой форме / Фото: Федерация биатлона Украины

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Отметим, что все это время Урош Велепец был личным тренером Юлии Джимы. Останется ли словенец ее персональным наставником после нового назначения – остается загадкой.

Ранее мы сообщали, как после начала военной агрессии РФ Велепец активно помогал украинским беженцам обустроиться в Словении.

"Я хотел бы всем сказать – не стесняйтесь и приезжайте в Словению. Места хватит, и мы постараемся сделать все, чтобы помочь вам. Мы находимся не так далеко – с границы с Венгрией пять часов, и ты уже в Словении. Самое главное – чтобы это закончилось как можно раньше".

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