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"Я в ж*пе, но радуюсь". Велепец эмоционально отреагировал на войну в Украине

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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26 марта, 15:49
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Тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец во время военной агрессии России помогает украинским беженцам
Российские оккупанты уничтожили биатлонную базу в Чернигове
Российские оккупанты уничтожили биатлонную базу в Чернигове / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Биатлонный сезон для сборной Украины завершился раньше времени. Виной всему война, которую развязала фашистская Россия во главе с кровавым диктатором.

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Тренер женской сборной по биатлону Урош Велепец активно помогает украинским беженцам обустроиться в Словении.

"Я получил невероятную кучу звонков от людей, с которыми общаюсь раз в год, а с кем-то не общался уже несколько лет. Звонил олимпийский чемпион – немец Йенс Штайниген. Он собирает помощь в Германии. Разговаривал также с Кайсой Маккаряйнен. Она сказала: "Что нужно, сообщите!".

Даже наша федерация в Словении готова приютить всех, кому пришлось бежать от этой войны. Все условия в Поклюке дадут. Я думаю, такой солидарности в Европе еще никогда не было, и не знаю, когда еще будет.

Биатлонный стадион в Поклюке
Биатлонный стадион в Поклюке / Фото: IBU

Я в ж*пе, но радуюсь, что могу помочь. Но не знаю, как могу еще больше сделать для своих спортсменов, друзей и своей второй Родины – Украины. Я всех приглашаю в Словению и буду дальше приглашать. В Словении пока очень мало украинцев. Когда смотрю на Польшу, Венгрию, Румынию или Молдову, то там очень много.

Я хотел бы всем сказать – не стесняйтесь и приезжайте в Словению. Места хватит, и мы постараемся сделать все, чтобы помочь вам. Мы находимся не так далеко – с границы с Венгрией пять часов, и ты уже в Словении. Самое главное – чтобы это закончилось как можно раньше", – сказал Велепец в интервью Суспильне.Спорт.

Урош Велепец
Урош Велепец

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Ранее мы рассказывали, как украинская биатлонистка Дарья Блашко спасалась от российских обстрелов на территории лыжной базы в Чернигове. Но наследники Гитлера полностью уничтожили и этот спортивный объект.

Дарья Блашко
Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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