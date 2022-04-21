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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Чемпион мира идет в президенты. Биатлонная война набирает оборотов

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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21 апреля, 11:55
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Лидер мужской сборной Дмитрий Пидручный готов руководить украинским биатлоном, чтобы развивать данный вид спорта
Пидручный готов стать президентом Федерации биатлона Украины
Пидручный готов стать президентом Федерации биатлона Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Биатлонные баталии в Украины продолжаются. После отмены отчетно-выборной конференции, которая должна была состояться 18 мая 2022 года, биатлонисты снова заговорили о неправомерных действиях действующего президента федерации Владимира Брынзака.

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

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Более того, лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный заявил, что будет бороться за кресло руководителя Федерации биатлона Украины.

Пидручный обвинил Брынзака во лжи
Пидручный обвинил Брынзака во лжи / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Кандидатуру чемпиона мира готова выставить одна из областных федераций, на предложение которой Пидручный уже согласился. О чем рассказал Спорту Тернопільщини.

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"Скажу откровенно – мне предлагали поучаствовать в выборах 2022 года. Буквально несколько дней назад я принял решение согласиться на выдвижение моей кандидатуры на эту должность.

Сам я этого сделать не могу, поскольку только члены ФБУ, местные ячейки, представляют кандидатуру для рассмотрения на конференции. Общался на эту тему со многими спортсменами. Не все, но большинство меня поддерживают.

Конкретной задачи обязательно победить на выборах Пидручный не ставит. Он хочет справедливости и демократических выборов.

Вопрос даже не в том, выиграю я или нет. ФБУ – это не чья-то собственность, а общественная организация. Если какая-то областная федерация хочет выдвинуть условного Пидручного или любого другого кандидата, она имеет на это право.

Все эти слова Владимира Михайловича о том, что он готов передать кому-то власть некорректны. По моему мнению, его обязанность как президента организовать демократические выборы, а кого выберут представители регионов, это уже другой вопрос."

Дмитрий Пидручный сейчас служит в рядах ВСУ. Параллельно активно противостоят лжи Владимира Брынзака, который первым делом после начала войны начал выгораживать натурализованных россиянок в нашей сборной.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Формула-1. Таблица гонщиков
# Страна Имя Баллы
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
71
2
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
37
3
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
4
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
30
5
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
28
6
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
25
7
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
20
8
Ландо Норрис

Ландо Норрис

McLaren
16
9
Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Haas
12
10
Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
12
11
Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

McLaren
8
12
Пьер Гасли

Пьер Гасли

AlphaTauri
6
13
Юки Цунода

Юки Цунода

AlphaTauri
4
14
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
15
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
16
Александр Албон

Александр Албон

Williams
1
17
Мик Шумахер

Мик Шумахер

Haas
0
18
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
0
19
Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Aston Martin
0
20
Николас Латифи

Николас Латифи

Williams
0
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
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