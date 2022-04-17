Выборов не будет. Президент нашел способ продолжить свою власть

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак остается в своей должности как минимум до окончания войны

Брынзак остается в кресле президента федерации биатлона Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Прикрылся войной или следует закону? Владимир Бынзак, который заявил, что не будет участвовать в выборах, остается в кресле президента Федерации биатлона Украины на неопределенный термин.

Стало известно, что 15 апреля на заседании Президиума Федерации биатлона Украины было принято несколько судьбоносных решений в этом виде спорта для украинцев. Главным итогом стал перенос анонсированную отчетно-выборную конференцию (соответственно и выборы президента федерации) с 18 мая на... по факту неопределенное время. Для точности информации, выборы состояться через 3 месяца после окончания войны. Но не более, чем через один год. За такое решение проголосовали все 14 членов Президиума федерации.

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Соответствующее решение объясняется тем, что во время боевых действий не все делегаты конференции могут беспрепятственно добраться до места ее проведения, а также из-за отсутствия четких формулировок Министерства юстиции, проведения выборов глав общественных организаций и формирований во время военного положения.

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

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Таким образом, Владимир Брынзак остается руководить украинским биатлон. Будет ли продолжена биатлонная революция, после такого заявления, станет известно позже.

Артем Прима защищает Украину от орков / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

А пока украинские биатлонисты сосредоточены на защите страны в рядах ВСУ. Более того, Артем Прима не собирается покидать родное государство до окончания военных действий.