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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Спортсмен из ВСУ отказался покидать Украину до победы над Россией

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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16 апреля, 23:57
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Биатлонист Артем Прима продолжит служить на благо страны и начнет подготовку к сезону после окончания войны
Артем Прима защищает Украину от орков
Артем Прима защищает Украину от орков / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины сплотила наших спортсменов вокруг помощи стране. Многие вступили в ряды территориальной обороны, а некоторые даже стали частью ВСУ.

Одним из таких спортсменов стал биатлонист Артем Прима. У парня будет возможность покинуть Украину по специальному разрешению для подготовки к следующему сезону. Впрочем, сам Прима заверил, что не собирается уезжать из страны.

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"Разговоры о возможном разрешении для выезда за границу были. Но моя мысль такая: пока идет война, я хочу оставаться в Украине и защищать ее, поскольку я контрактник ВСУ. Дай бог, закончится война нашей победой, тогда уже можно будет думать про подготовку к новому сезону.

Война пришла неожиданно, все ценности отошли на второй план. Думаю, что каждый переосмыслил немало чего в своей жизни. В том числе и спортсмены. Я полностью отдаюсь службе: хожу в наряды, на патрулирование.

Могу сказать спасибо руководству, которое идет на некоторые уступки, дают возможность тренироваться для поддержки спортивной формы".

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Также Артем поделился мнением о родном Чернигове, который сильно пострадал от постоянных атак фашистов.

"До войны Чернигов был очень красивым городом, немалые силы были приложены и мэром, и жителями для улучшения инфраструктуры: парки, скверы. Я знаю это не по слухам, ведь немало друзей из разных городов Украины и из-за границы приезжали и говорили, что город очень красивый. Его точно можно было назвать одним из самых красивых городов Украины.

Пострадало немало объектов: кинотеатры, больницы, школы, детские площадки, частные дома. Не избежали разрушения и спортивные объекты: стадион имени Гагарина, лыжная база. Не знаю, какой это процент разрушений, но друзья, которые возвращаются в город и те, которые там оставались, говорят, что существенные".

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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40
4
Заря
18
37:19
36
5
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33
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Александрия
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Колос
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Верес
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