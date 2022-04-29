3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
30 квітня 14:30
Ньюкасл --
Ліверпуль --
30 квітня 19:30
Лідс --
Манчестер Сіті --
1 травня 18:30
Вест Хем --
Арсенал --
1 травня 19:00
Хайдук --
Шахтар --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Сестри Семеренки завершують кар'єру? Легендарні українки не потрапили до збірної

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 квітня, 15:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тренерський штаб збірної України з біатлону оголосив основний склад наступного сезону. Віти та Валі Семеренки відсутні
Сестри Семеренки поза складом збірної України з біатлону
Сестри Семеренки поза складом збірної України з біатлону / Фото: Колаж: Сьогодні

Після закінчення сезону збірну України з біатлону залишив один із топових тренерів Європи Урош Велепець. Вже без словенця у своєму складі тренерський штаб оголосив список біатлоністів, які готуватимуться до сезону в основній команді.

Реклама

Серед прізвищ жіночої збірної немає олімпійських чемпіонок Віти та Валі Семеренко. Офіційно сестри не заявляли про завершення кар'єри, але тренери, принаймні основної команди, не бачать представниць сумського біатлону у складі національної команди. Чи готуватимуться до старту нового сезону легендарні українки у складі команди Б, поки що невідомо.

Склад основної команди збірної України на сезон виглядає так:

Реклама
  • жіноча збірна: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок;
  • чоловіча збірна: Дмитро Підручний, Артем Пріма, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

На шосте місце у чоловіків два претенденти: Артем Тищенко та Денис Насико . Хто буде з основною командою спільно визначать Юрай Санітра (головний тренер збірної України) та Микола Зоц (старший тренер команди Б).

Володимир Бринзак
Володимир Бринзак / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, що український біатлон переживає скрутний період. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак втратив довіру спортсменів збірної після неоднозначних рішень на користь натуралізованих росіянок. При цьому президент залишається у своєму кріслі, хоча у травні мали пройти вибори нового керівника.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Кубок світу
Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
717
4
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
708
5
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
706
6
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
601
7
Сімон Дестьйо Сімон Дестьйо
590
8
Бенедікт Долль Бенедікт Долль
557
9
Сіверт Гутторм Баккен Сіверт Гутторм Баккен
553
10
Ерік Лессер Ерік Лессер
535
Українці на Кубку світу
Чоловіки
37
Дмитро Підручний
148
39
Антон Дудченко
126
60
Богдан Цимбал
64
70
Артем Прима
43
Кубок світу
Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
957
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
823
3
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
684
4
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
661
5
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
642
6
Деніз Херрманн Деніз Херрманн
589
7
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
8
Жустін Брезаз-Буше Жустін Брезаз-Буше
581
9
Доротея Вірер Доротея Вірер
577
10
Маркета Давідова Маркета Давідова
560
Українки на Кубку світу
41
Юлія Джима
153
46
Олена Білосюк (Підгрушна)
103
53
Дар'я Блашко
72
60
Валентина Семеренко
60
104
Анастасія Меркушина
4
Ліга чемпіонів. Півфінал

Вільярреал

3 трав

22:00

Ліверпуль

4.70

4.30

1.70

Реал

4 трав

22:00

Манчестер Сіті

3.20

3.60

2.15
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Чекаємо на рубку!
субота, 7 травня
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
Титул WBA у напівважкій вазі
Завтра
Оскар Вальдес
Оскар Вальдес

vs.

Шакур Стівенсон
Шакур Стівенсон
Титули WBC і WBO друга напівлегка вага
Кеті Тейлор
Кеті Тейлор

vs.

Аманда Серрано
Аманда Серрано
Титул абсолютної чемпіонки у легкій вазі
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
80
2
Ліверпуль Ліверпуль
79
3
Челсі Челсі
65
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
78
2
Барселона Барселона
63
3
Севілья Севілья
63
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
75
2
Боруссія Д Боруссія Д
63
3
Баєр Баєр
55
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
74
2
Інтер Інтер
72
3
Наполі Наполі
67
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
78
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
59

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти