Россия – враг №1. Украинский биатлонист призвал уничтожать агрессора

После всех преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины, ни о каком примирении между народами не может быть и речи

Артем Прима защищает Украину от орков / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Российские захватчики каждый день убивают украинских граждан и разрушают мирные города и села. Путинская авантюра принесла украинцам столько горя, что забыть все это нашему народу не удастся.

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В таких условиях ни какой дружбы между народами не может быть. Так считает биатлонист сборной Украины Артем Прима.

"Это не то, что закрыта тема. Могу сказать на 1000%. И за многие поколения вперед. Эти орки, Россия будут для нас врагом №1. Нельзя переобуваться на ходу, иметь одно мнение сегодня, а другое завтра. После того как они разрушали наши города, издевались над нашим народом, насиловали наших женщин и детей, обстреливали школы, детсады – их надо уничтожать. С пришедшими нас "спасать" неизвестно от чего, не может быть никакой дружбы. Это враг №1", – сказал Прима интервью Kamp-Sport.

Артем Прима / Фото: Getty Images

С этим мнением украинского биатлониста нельзя не согласиться.

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Отметим, что Артем Прима, как и многие другие представители этого вида спорта и не только, защищает Украину с оружием в руках.

Биатлонисты вынуждены брать в руки настоящее оружие / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Спортсмена возмутили факты преступлений российских орок в украинских городах. Прима обратился ко всем украинским воинским формированиям с призывом садить на кол всех насильников из российской армии.

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