Росія – ворог №1. Український біатлоніст закликав знищувати агресора

Після всіх злочинів, скоєних російськими військовими на території України, про жодне примирення між народами не може бути й мови

Артем Прима захищає Україну від орків / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Російські загарбники щодня вбивають українських громадян та руйнують мирні міста та села. Путінська авантюра завдала українцям стільки горя, що забути це все нашому народу не вдасться.

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За таких умов жодної дружби між народами не може бути. Так вважає біатлоніст збірної України Артем Прима.

"Це не те, що закрита тема. Можу сказати на 1000%. І за багато поколінь вперед. Ці орки, Росія будуть для нас ворогом №1 . Не можна перевзуватись на ходу, мати одну думку сьогодні, а іншу завтра. Після того як вони руйнували наші міста, знущалися з нашого народу, ґвалтували наших жінок і дітей, обстрілювали школи, дитсадки. їх треба знищувати . З тими, хто прийшов нас "рятувати" невідомо від чого, не може бути ніякої дружби. Це ворог №1", – сказав Пріма інтерв'ю Kamp-Sport.

Артем Прима / Фото: Getty Images

З цією думкою українського біатлоніста не можна не погодитись.

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Зазначимо, що Артем Прима, як і багато інших представників цього виду спорту і не тільки, захищає Україну зі зброєю в руках.

Біатлоністи змушені брати до рук справжню зброю / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Спортсмена обурили факти злочинів російських орок в українських містах. Прима звернувся до всіх українських військових формувань із закликом садити на кіл усіх гвалтівників із російської армії.

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