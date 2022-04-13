Нельзя врать во время войны. Цымбал назвал роковую ошибку Брынзака

Биатлонист сборной Украины Богдан Цымбал начало войны провел в Чернигове под обстрелами российских оккупантов

Судьба украинских биатлонистов не сильно волновала президента ФБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Перемены в руководстве федерации Украины по биатлону назревали уже давно. Но военная агрессия России против Украины показала все проблемы отечественного биатлона.

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На практике оказалось, что глава ФБУ Владимир Брынзак больше переживает за судьбу натурализованных спортсменов, чем за украинцев. С этим не намерены дальше мириться украинские биатлонисты, которые выступили против действующего президента федерации биатлона Украины.

"Война расставила все точки над І – стало понятно, за кого действительно переживают, а кто просто так числится в команде, "нас же так легко можно заменить". Да неправильно. Я спрашивал у ребят из команды, и они тоже подтвердили, что Брынзак никому не позвонил по телефону и не спросил, как они. Я не знаю, возможно ли было общее сообщение в беседе, но я не помню такого. Поэтому определенное оскорбление все-таки присутствует.

Я больше не за себя переживаю, а за сына. Фото с ним облетело весь Интернет – мне писали люди из Германии, из Франции, которых я даже не знаю, они предлагали помощь, а президент федерации, который должен переживать за своих спортсменов, знал, что я в Чернигове, даже после этого фото не написал, не спросил, как мы. Вот за это обидно.

Богдан Цымбал со своей семьей находится под постоянными обстрелами оккупантов / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Раньше были не полностью правдивые интервью, к этому мы уже понемногу начали привыкать. Но сейчас в стране война, люди борются за свою жизнь, чтобы жить, чтобы родные остались живы, а здесь человек начинает врать. Это совсем неправильно, мы же не марионетки, мы не будем молчать! Сколько можно лгать нам, людям и даже себе? Хватит, по-моему", – сказал Цымбал в интервью Kamp-Sport.

Богдан Цымбал / Фото: Getty Images

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Ранее мы сообщали, что скандал в отечественном биатлоне вынудил Владимира Брынзака снять свою кандидатуру на выборах президента ФБУ. Спортивный функционер руководил украинским биатлоном на протяжении 24 лет.