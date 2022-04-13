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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Нельзя врать во время войны. Цымбал назвал роковую ошибку Брынзака

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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13 апреля, 12:11
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Биатлонист сборной Украины Богдан Цымбал начало войны провел в Чернигове под обстрелами российских оккупантов
Судьба украинских биатлонистов не сильно волновала президента ФБУ
Судьба украинских биатлонистов не сильно волновала президента ФБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Перемены в руководстве федерации Украины по биатлону назревали уже давно. Но военная агрессия России против Украины показала все проблемы отечественного биатлона.

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На практике оказалось, что глава ФБУ Владимир Брынзак больше переживает за судьбу натурализованных спортсменов, чем за украинцев. С этим не намерены дальше мириться украинские биатлонисты, которые выступили против действующего президента федерации биатлона Украины.

"Война расставила все точки над І – стало понятно, за кого действительно переживают, а кто просто так числится в команде, "нас же так легко можно заменить". Да неправильно.

Я спрашивал у ребят из команды, и они тоже подтвердили, что Брынзак никому не позвонил по телефону и не спросил, как они. Я не знаю, возможно ли было общее сообщение в беседе, но я не помню такого. Поэтому определенное оскорбление все-таки присутствует.

Я больше не за себя переживаю, а за сына. Фото с ним облетело весь Интернет – мне писали люди из Германии, из Франции, которых я даже не знаю, они предлагали помощь, а президент федерации, который должен переживать за своих спортсменов, знал, что я в Чернигове, даже после этого фото не написал, не спросил, как мы. Вот за это обидно.

Богдан Цымбал со своей семьей находится под постоянными обстрелами оккупантов
Богдан Цымбал со своей семьей находится под постоянными обстрелами оккупантов / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Раньше были не полностью правдивые интервью, к этому мы уже понемногу начали привыкать. Но сейчас в стране война, люди борются за свою жизнь, чтобы жить, чтобы родные остались живы, а здесь человек начинает врать.

Это совсем неправильно, мы же не марионетки, мы не будем молчать! Сколько можно лгать нам, людям и даже себе? Хватит, по-моему", – сказал Цымбал в интервью Kamp-Sport.

Богдан Цымбал
Богдан Цымбал / Фото: Getty Images

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Ранее мы сообщали, что скандал в отечественном биатлоне вынудил Владимира Брынзака снять свою кандидатуру на выборах президента ФБУ. Спортивный функционер руководил украинским биатлоном на протяжении 24 лет.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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#
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4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
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Десна
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22:27
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Колос
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Металлист 1925
18
17:29
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