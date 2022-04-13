Не можна брехати під час війни. Цимбал назвав фатальну помилку Бринзака

Біатлоніст збірної України Богдан Цимбал початок війни провів у Чернігові під обстрілами російських окупантів

Доля українських біатлоністів не дуже хвилювала президента ФБУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Зміни у керівництві федерації України з біатлону назрівали вже давно. Але військова агресія Росії проти України показала усі проблеми вітчизняного біатлону.

Читайте також: Мовчання не на їхню користь. Українська біатлоністка не залишила росіянкам вибору

Реклама

На практиці виявилося, що голова ФБУ Володимир Бринзак переживає більше за долю натуралізованих спортсменів, ніж за українців. Із цим не мають наміру далі миритися українські біатлоністи, які виступили проти чинного президента федерації біатлону України.

"Війна розставила всі крапки над І – стало зрозуміло, за кого дійсно переживають, а хто просто так числиться в команді, "нас так легко можна замінити". Так неправильно. Я питав у хлопців із команди, і вони теж підтвердили, що Бринзак нікому не зателефонував і не спитав, як вони. Я не знаю, чи можливо було спільне повідомлення у розмові, але я не пригадую такого. Тому певна образа таки є.

Я більше не за себе переймаюся, а за сина. Фото з ним облетіло весь Інтернет – мені писали люди з Німеччини, з Франції, яких я навіть не знаю, вони пропонували допомогу, а президент федерації, який повинен переживати за своїх спортсменів, знав, що я в Чернігові, навіть після цього фото не написав, не спитав, як ми. Ось за це прикро.

Богдан Цимбал зі своєю родиною перебуває під постійним обстрілом окупантів / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Раніше були цілком правдиві інтерв'ю, до цього ми вже потроху почали звикати. Але зараз у країні війна, люди борються за своє життя, щоб жити, щоб рідні залишилися живими, а тут людина починає брехати. Це зовсім неправильно, ми ж не маріонетки, ми не мовчатимемо! Скільки можна брехати нам, людям і навіть собі? Досить, по-моєму", – сказав Цимбал в інтерв'ю Kamp-Sport.

Богдан Цимбал / Фото: Getty Images

Реклама

Раніше ми повідомляли, що скандал у вітчизняному біатлоні змусив Володимира Бринзака зняти свою кандидатуру на виборах президента ФБУ. Спортивний функціонер керував українським біатлоном упродовж 24 років.