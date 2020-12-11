Пидручный обвинил главного тренера сборной в своей неудаче в спринте в Хохфильцене

Чуть позже украинский биатлонист забрал свои слова назад и извинился

В пятницу на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Австрии прошли два спринта. У мужчин впервые в карьере норвежец Дале выиграл гонку Кубка мира, а вот украинцы выступили далеко не наилучшим образом. Особенно разочаровало 74-е место чемпиона мира-2019 Дмитрия Пидручного, который сделал всего один промах.

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Вскоре после финиша тернополянин дал эмоциональный комментарий xsport, считая виновником неудачи главного тренера сборной Юрая Санитру:

"Почему я так бегу? Все вопросы к тренеру, он нас готовил, а не я. Я старательно выполнял все задания, поэтому как нас подготовили, так и бежим. Не знаю, что со мной происходит: совершенно не те кондиции, которые должны быть. Еще в середине ноября все было абсолютно по-другому, совершенно другие ощущения, но после работы в Вуокатти все пошло на спад".

Однако немного остыв, Пидручный в интервью biathlon.com.ua забрал свои слова назад и по-другому взглянул на ситуацию:

"После финиша я дал интервью, будучи слишком эмоциональным. Я не прав, однозначно. Поэтому хочу извиниться перед Юраем Санитрой, перед командой, обвинил тренера во всех моих неудачах. О том, почему я не бегу – это вопрос открытый. Буду анализировать вместе с тренером и врачом, искать причины. Буду делать все возможное, чтобы выбраться из этой функциональной ямы. Возможно, COVID повлиял на меня. Симптомов вируса у меня не было, однако тест был положительным. Неясно, правильный ли он, но определенные сбои в организме у меня были. Я склонен просить тренера заменить меня на следующем этапе. 74-е место с одним промахом – не тот результат, ради которого я здесь бегаю. Возможно, лучше, чтобы мое место занял кто-то другой".

Чуть ранее белоруска сенсационно выиграла женский спринт в Хохфильцене.

На чемпионате мира-2020 Пидручный неудачно вышел с огневого рубежа:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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