Молодой норвежец всех порвал в спринте на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

Сегодня обе гонки Кубка мира по биатлону в Австрии завершились довольно неожиданно. На вершину поднялись совсем не те, кого там ожидали и привыкли видеть. Чуть ранее в пятницу у женщин белоруска выиграла спринт в Хохфильцене, украинки провалили гонку.

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В мужской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами "выстрелил" 23-летний Йоханнес Дале. Норвежец закрыл все 10 мишеней, молнией пролетел по трассе и на 17 секунд обогнал опытного француза Квентина Фийона-Майе. Третьим, с отставанием в 29 секунд от победителя, стал еще один представитель Франции – Фабьен Клод, который один раз промахнулся. Для Дале этот успех стал дебютным на этапах Кубка мира.

Единственный промах на стрельбе стоя оставил без медали лидера Кубка мира Йоханнеса Бе – у звездного норвежца четвертая позиция и +41,2 сек. в протоколе. Украинские биатлонисты оказались довольно далеко от призеров: Артем Прима – 30-й (1 промах; +1.34,1), Антон Дудченко – 42-й (1; +2.16,6), Богдан Цымбал – 68-й (1; +2.35,2), Дмитрий Пидручный – 74-й (1; +2.49,2), Руслан Ткаленко – 87-й (3; +3.16,2).

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