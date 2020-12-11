На прицеле – бабки: считаем деньги в кармане биатлонистов

С футболом на ближайшие месяцы покончено. Вчера завершился групповой этап еврокубков, после выходных на каникулы уйдет УПЛ. Фанатам впору переключаться на наш зимний спорт №1 – биатлон.
И в лютый мороз, и в слякоть, и в горах, и на равнинах эти мужественные спортсмены до марта будут сражаться за награды. Но не только блеск драгметаллов их мотивирует. В каждой гонке есть не плохие, по меркам Украины, призовые. Заглянем в чужой карман и посчитаем, сколько можно за сезон настрелять инвалюты.
Чемпионат мира
Главный старт – чемпионат мира – пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Общий призовой фонд – 898 000 евро.
Деньги заработают первые 20 спортсменов в каждой гонке. Победители получат 25 000, серебряные призеры – 19 000, бронзовые – 14 000. Далее по ниспадающей, 20-е место оценено в 650 евро.
Теперь становится понятно почему биатлонисты рубятся за условное десятое место вплоть до фотофиниша. Потому что миллиметры могут стоить 500 евро.
Расценки в эстафете за победу – каждому по 7000 евро. Гонорар получат первые шесть сборных.
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Кубок мира
Но чемпионат мира – один, а этапов Кубка мира – десять. Там тоже можно хорошенько подзаработать. Градация в призовых – от 500 до 15 000 евро в личных гонках.
И от 1500 до 6000 за эстафеты.
По итогам года также предусмотрены бонусы. За первое место в общем зачете Кубка мира биатлонисты получат 28 000 евро, за второе 23 000 евро, за третье – 18 000 евро. Десятую позицию оценили в 6000.
Итоговые победы в зачете отдельных дисциплин принесут спортсменам по 10 000.
Есть еще много других более мелких поощрений. Например, пробежать гонку в желтой майке лидера стоит 1000 евро. Всего призовой фонд на сезон 7 388 600 евро. За последние семь лет он вырос в два раза.
Наши деньги
В этом сезоне уже один этап Кубка мира позади. Посмотрим на улов украинских биатлонистов. Больше всех заработала Валя Семеренко – 5000 евро: 3000 за 9-е место в спринте и 2000 за эстафету.
Гонорары украинцев
- Валя Семеренко – 5000
- Елена Пидгрушная – 4500
- Дарья Блашко – 4450
- Юлия Джима – 2500
- Вита Семеренко – 2000
- Артем Прима – 500
Ранее мы писали, что украинцев Семеренко и Пидручного позвали на "Рождественскую гонку" в Германии.
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