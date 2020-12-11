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Все участники 1/16 финала Лиги Европы. Украину представят два клуба

11 декабря, 00:19

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Определились все команды, которые сыграют в плей-офф ЛЕ, жеребьевка – 14 декабря

Завершился групповой этап Лиги Европы. Не сыгран только один матч – поединок "Вильярреал" – "Карабах" был отменен из-за вспышки коронавируса в составе азербайджанского клуба.

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У "Карабаха" не оказалось достаточного количества здоровых футболистов для заполнения заявки на матч. Скорее всего, "Вильярреалу" присудят техническую победу, но это не имеет турнирного значения – испанцы досрочно гарантировали выход из группы, а "Карабах" не сможет подняться выше последнего места.

С первого места в своих группах Лиги Европы в 1/16 финала вышли "Рома", "Арсенал", "Байер", "Рейнджерс", ПСВ, "Наполи", "Лестер", "Милан", "Вильярреал", "Тоттенхэм", "Динамо" (Загреб), "Хоффенхайм".

Со второго места в группах вышли "Янг Бойз", "Мольде", "Славия" (Прага), "Бенфика", "Гранада", "Реал Сосьедад", "Брага", "Лилль", "Маккаби" (Тель-Авив), "Антверпен", "Вольфсбург", "Црвена Звезда".

Попали в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов "Шахтер", "Динамо", "Краснодар", "Зальцбург", "Олимпиакос", "Аякс", "Брюгге", "Манчестер Юнайтед".

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Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря. "Шахтер" попал в число сеянных команд, "Динамо" – в число несеянных. Но между собой украинские клубы не сыграют – такие правила жеребьевки.

Напомним, что единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги Европы "Заря" в последнем туре проиграла "Браге" на выезде со счетом 0:2. Команда Виктора Скрипника заняла третье место в группе и покинула еврокубки.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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