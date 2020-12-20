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На новом биатлонном комплексе в Буковеле сломались мишени – стреляют по бумаге

20 декабря, 00:20

Олег Люлька Олег Люлька

Биатлонные установки монтировали финны, а ремонтируют украинцы

На новом комплексе в Буковеле вышли из строя биатлонные установки, привезенные и установленные ранее финскими специалистами. Сейчас устранением неполадок занимаются украинские эксперты. Они рассчитывают решить вопросы до начала чемпионата Украины по биатлону, который должен стартовать 21 декабря.

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Об этом сообщает Xsport. По данным источника, в данный момент все биатлонисты стреляют исключительно по бумажным мишеням. Так, в частности, было накануне во время контрольных гонок в Буковеле с участием спортсменов из резервных сборных Украины. В женском спринте победила Ирина Петренко, в мужском лучшим был Артем Тищенко.

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Напомним, что основная сборная Украины по биатлону в эти дни выступает на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В субботу в женском пасьюте лучшей из украинок стала Юлия Джима, финишировавшая на 23-м месте. А у мужчин Дмитрий Пидручный приехал на финиш 21-м.

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Буковель биатлон сборная Украины по биатлону
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