На новом биатлонном комплексе в Буковеле сломались мишени – стреляют по бумаге

На новом комплексе в Буковеле вышли из строя биатлонные установки, привезенные и установленные ранее финскими специалистами. Сейчас устранением неполадок занимаются украинские эксперты. Они рассчитывают решить вопросы до начала чемпионата Украины по биатлону, который должен стартовать 21 декабря.

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Об этом сообщает Xsport. По данным источника, в данный момент все биатлонисты стреляют исключительно по бумажным мишеням. Так, в частности, было накануне во время контрольных гонок в Буковеле с участием спортсменов из резервных сборных Украины. В женском спринте победила Ирина Петренко, в мужском лучшим был Артем Тищенко.

Напомним, что основная сборная Украины по биатлону в эти дни выступает на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В субботу в женском пасьюте лучшей из украинок стала Юлия Джима, финишировавшая на 23-м месте. А у мужчин Дмитрий Пидручный приехал на финиш 21-м.

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