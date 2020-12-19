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Пидручный не смог доехать до пьедестала Хохфильцена в коронном преследовании

19 декабря, 14:41

Елена Павлова Елена Павлова

Вторую гонку кряду на четвертом этапе выиграл норвежский снайпер Легрейд

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем мужского преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. И выиграл в Австрии две гонки кряду. Напомним, что накануне украинские биатлонистки не порадовали в спринте, а весь пьедестал был норвежский.

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Если Легрейд, который за всю гонку допустил только один промах, после четвертого рубежа был недосягаем для соперников, то еще на два места на пьедестале претендовало сразу четыре гонщика. И эта борьба вылилась в настоящую зарубу на последнем круге. В итоге вторым стал француз Эмельен Жаклен, прошедший гонку без кругов штрафа, третий – Йоханнес Бе.

Стурла Легрейд

Стурла Легрейд / Фото: Reuters

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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, который в спринте финишировал шестым, допустил четыре промаха на огневых рубежах и не смог побороться за пьедестал. На финиш наш чемпион мира как раз в пасьюте приехал 21-м. Антон Дудченко с тремя кругами штрафа на 35 месте, Артем Прима с четырьмя осечками – 39-й.

В 16:00 по Киеву на трассу в пасьюте выйдут девушки, среди которых и украинки Дарья Блашко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина. А накануне Пидгрушная ответила хейтерам на обвинения в сачковании.

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