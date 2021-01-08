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Лишь один украинец финишировал в ТОП-30 спринта на Кубке мира

8 января, 16:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Первых три места достались норвежцам

В немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка. Как мы писали ранее, украинская биатлонистка пробилась в десятку лучших в спринте. А вот мужчины таким успехом похвастаться не могут.

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Лишь один украинец финишировал в ТОП-30 спринтерской гонки. Лучший результат продемонстрировал Артем Прима – он замкнул третий десяток с одним промахом. А худший результат продемонстрировал Тарас Лесюк, который с тремя промахами оказался 86-м из 107 участников, двое из которых не финишировали.

Победителем гонки стал норвежец Йоханес Бе. Он допустил один промах, но умудрился обогнать своего брата Тарьея, отстрелявшегося на ноль, на 10 секунд. Третье место досталось еще одному норвежцу Стурле Легрейду.

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Стали известны первые соперники "Шахтера" в новом году
  • 1. Йоханнес Бе (0+1) 25:12,0
  • 2. Тарьей Бё (0+0) +10,8
  • 3. Стурла Легрейд (0+0) +21,6
  • ...
  • 30. Артем Прима (1+0) +1:47,6
  • 53. Дмитрий Пидручный (4+0) +2:24,0
  • 69. Артем Тищенко (1+0) +3:04,3
  • 73. Руслан Ткаленко (1+1) +3:07,3
  • 86. Тарас Лесюк (1+2) +3:47,3

Тем временем, коронавирус нашли на Кубке мира по биатлону. Международный союз биатлонистов сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в Оберхофе.

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