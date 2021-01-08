Коронавирус нашли на Кубке мира по биатлону: тесты шокировали Россию и Норвегию

Сегодня, 8 января, в немецком Оберхофе пройдут первые гонки Кубка мира по биатлону в 2021 году. Женщины и мужчины пробегут спринт. А мы уже писали, где и когда смотреть биатлон в пятницу. Тем временем Международный союз биатлонистов сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в Оберхофе.

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"В соответствии с регламентом IBU начал проводить стандартные ПЦР-тесты участников этапа Кубка мира в Оберхофе. В первой сессии было проведено 700 тестов, четыре человека получили положительный результат. Случаи заражения обнаружены в командах Чехии, Казахстана, Норвегии и России. Члены команд были мгновенно оповещены и изолированы", — пишет Twitter IBU.

Тренировка в Оберхофе / Фото: IBU

Обладатель Кубка мира и лидер общего зачета норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал новость о COVID-19 в своей команде. Положительным оказался результат теста начальника сервис-бригады Норвегии Тобиаса Даль Фенре. Специалист и еще трое членов сборной, контактировавших с ним, ушли на самоизоляцию.

"В команде все восстановились, все здоровы. Но из-за этой ситуации мы теряем смазчиков. В то же время я уверен, что оставшиеся у нас специалисты хороши в своем деле", — цитирует Бе NRK.

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Также сообщалось, что коронавирусом заразился главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский.

Ранее в России биатлонисты сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров.

Видео: Сегодня

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