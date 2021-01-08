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Украинская биатлонистка пробилась в десятку лучших в спринте в Оберхофе

8 января, 13:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В пятницу на немецкой трассе проводят две самые короткие гонки

Сегодня пятый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе открылся женской спринтерской гонкой на 7,5 км. Сборная Украины выставила максимальную квоту – пятерых спортсменок, которые, впрочем, оказались на приличном расстоянии от пьедестала. Тем временем, коронавирус нашли на Кубке мира по биатлону.

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Главный тренер сборной Украины словак Юрай Санитра говорил, что специально к соревнованиям в Германии наши не готовились, а хотят выйти на пик формы к чемпионату мира. Пока же лучше других выступила Юлия Джима. Интересно, что киевлянка не готовилась вместе с партнерами в австрийском Обертиллиахе, а тренировалась в Словении с личным тренером Урошем Велепцом. Сначала она хотела там полечить зубы, а затем задержалась из-за трудностей с пересечением границ в эпоху коронавируса.

Джима сделала один промах – на стрельбе стоя, но сумела зацепиться за ТОП-10. Победительнице, норвежке Тирил Экхофф, Юля проиграла 1 минуту 10 секунд.

Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Getty Images

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"Серебро" досталось шведке Ханне Эберг, также стрелявшей без промахов и отставшей от лидера на 29,6 сек. На третье место на пьедестале поднялась австрийка Лиза-Тереза Хаузер – один промах и плюс 40 секунд на финише.

Даже чистая стрельба не позволила высоко взлететь нашей Дарье Блашко (+1.52,7) – 32-я позиция. Елена Пидгрушная – 53-я (3 промаха; +2.37,3), Катерина Бех – 62-я (2; +2.52,3), Анастасия Меркушина – 92-я (4; +4.17,2).

Напомним, где и когда смотреть мужской спринт в пятницу.

Смотрите, как Мартен Фуркад "на пенсии" стреляет по мишеням с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

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