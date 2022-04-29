Экс-тренер сборной Украины по биатлону раскрыл главную интригу – кто будет готовить Джиму

Урош Велепец покинул женскую сборную Украины по биатлону, но готов продолжить сотрудничество с Юлией Джимой

Юлия Джима и Урош Велепец / Фото: IBU

Словенский специалист Урош Велепец с 1 мая приступает к работе в тренерском штабе мужской сборной Германии по биатлону.

Ранее Велепец уже покидал пост в сборной Украины, но оставался персональным тренером Юлии Джимы. Сейчас словенец не против продолжить сотрудничество с лучшей биатлонисткой Украины, но все будет зависеть от желания самой Юлии.

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"В принципе, Юля только из официальной информации узнала о том, что я перешел в другую сборную, ведь об этом нельзя было говорить публично до подписания контракта. За эти два месяца мы встретились несколько раз, поговорили о тренировках.

Последняя гонка Джимы на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

Будем ли и дальше работать вместе? Надо ее спросить, будем ли продолжать. Надо пообщаться, посмотреть, какие есть дальнейшие варианты сотрудничества в этом сезоне. Если будет возможность и желание, то, конечно, я за то, чтобы с ней и дальше работать. Нужна мотивация. Нужно говорить об этом, мы этого не делали. Я буду дома через два дня, будем созваниваться.



Будет ли Джима продолжать карьеру? Это зависит от Юли. Она может еще держать уровень, многое показать. Думаю, спортсменам, которые были на Олимпиаде и сразу прилетели в войну, будет тяжело начать тренировки с чистой головой, просто думать о спорте. Дома ведь не все в порядке. Надо с ней поговорить, спросить, какие у нее цели, и уж дальше смотреть", – сказал Велепец в интервью Суспильне.Спорт.

Урош Велепец

Ранее мы сообщали, что грандиозные изменения грядут в Федерации биатлона Украины. После ухода Владимира Брынзака на пост руководителя украинского биатлона претендует чемпион мира Дмитрий Пидручный.

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