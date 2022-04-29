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Екстренер збірної України з біатлону розкрив головну інтригу – хто готуватиме Джиму

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
29 квітня, 10:48
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Урош Велепець залишив жіночу збірну України з біатлону, але готовий продовжити співпрацю з Юлією Джимою
Юлія Джима та Урош Велепець
Юлія Джима та Урош Велепець / Фото: IBU

Словенський фахівець Урош Велепець з 1 травня розпочинає роботу у тренерському штабі чоловічої збірної Німеччини з біатлону.

Раніше Велепець уже залишав посаду збірну України, але залишався персональним тренером Юлії Джими. Зараз словенець не проти продовжити співпрацю з найкращою біатлоністкою України, але все залежатиме від бажання самої Юлії.

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"В принципі, Юля лише з офіційної інформації дізналася про те, що я перейшов до іншої збірної, адже про це не можна було говорити публічно до підписання контракту. За ці два місяці ми зустрілися кілька разів, поговорили про тренування.

Остання гонка Джими на Олімпіаді-2022
Остання гонка Джими на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

Чи й далі працюватимемо разом? Треба її запитати, чи продовжуватимемо. Треба поспілкуватись, подивитися, які є подальші варіанти співпраці цього сезону. Якщо буде можливість та бажання, то, звісно, я за те, щоб з нею й надалі працювати. Потрібна мотивація. Потрібно говорити про це, ми цього ще не робили. Я буду вдома через два дні, будемо телефонувати.

Чи продовжуватиме Джима кар'єру? Це залежить від Юлі. Вона може ще тримати рівень, багато показати. Думаю, спортсменам, які були на Олімпіаді і одразу прилетіли у війну, буде важко розпочати тренування з чистою головою, просто думати про спорт. Адже вдома не все гаразд. Потрібно з нею поговорити, запитати, які у неї цілі, і вже далі дивитися", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Раніше ми повідомляли, що грандіозні зміни будуть у Федерації біатлону України. Після відходу Володимира Бринзака на посаду керівника українськго біатлона претендує чемпіон світу Дмитро Підручний.

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Підручний готовий стати президентом Федерації біатлону України
Підручний готовий стати президентом Федерації біатлону України / Фото: Колаж: Сьогодні

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