Екстренер збірної України з біатлону розкрив головну інтригу – хто готуватиме Джиму

Словенський фахівець Урош Велепець з 1 травня розпочинає роботу у тренерському штабі чоловічої збірної Німеччини з біатлону.
Раніше Велепець уже залишав посаду збірну України, але залишався персональним тренером Юлії Джими. Зараз словенець не проти продовжити співпрацю з найкращою біатлоністкою України, але все залежатиме від бажання самої Юлії.
"В принципі, Юля лише з офіційної інформації дізналася про те, що я перейшов до іншої збірної, адже про це не можна було говорити публічно до підписання контракту. За ці два місяці ми зустрілися кілька разів, поговорили про тренування.
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Чи й далі працюватимемо разом? Треба її запитати, чи продовжуватимемо. Треба поспілкуватись, подивитися, які є подальші варіанти співпраці цього сезону. Якщо буде можливість та бажання, то, звісно, я за те, щоб з нею й надалі працювати. Потрібна мотивація. Потрібно говорити про це, ми цього ще не робили. Я буду вдома через два дні, будемо телефонувати.
Чи продовжуватиме Джима кар'єру? Це залежить від Юлі. Вона може ще тримати рівень, багато показати. Думаю, спортсменам, які були на Олімпіаді і одразу прилетіли у війну, буде важко розпочати тренування з чистою головою, просто думати про спорт. Адже вдома не все гаразд. Потрібно з нею поговорити, запитати, які у неї цілі, і вже далі дивитися", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільне.Спорт.
Раніше ми повідомляли, що грандіозні зміни будуть у Федерації біатлону України. Після відходу Володимира Бринзака на посаду керівника українськго біатлона претендує чемпіон світу Дмитро Підручний.