Взлетел и снес стойку с водой: 19-летний игрок чудом остался цел, прыгнув за мячом

Ламело Болл очень хотел сохранить мяч для своей команды

Можно только позавидовать самоотверженности некоторых баскетболистов НБА в борьбе за мяч. Так, новичок "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл в концовке первой половины матча против "Сакраменто" снес стойку с водой, бросившись за мячом, уходившим за пределы площадки. И это только поединок регулярного чемпионата, а не плей-офф!

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Падение Ламело выглядело впечатляющее. Партнеры разволновались, как бы парень не сломал себе что-нибудь. Но 19-летний защитник с легкостью поднялся, широко улыбаясь, несмотря на жесткое падение.

Благодаря стараниями Болла и его партнеров "Хорнетс" вырвали победу у "Кингз" на последних секундах матча – 127:126. Ламело сделал дабл-дабл – набрал 24 очка и отдал 12 передач. Теперь "Шарлотт" идет на 8 месте в Восточной конференции.

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