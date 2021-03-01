Українська
$ 27,95
33,84
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Взлетел и снес стойку с водой: 19-летний игрок чудом остался цел, прыгнув за мячом

1 марта, 11:24

Елена Павлова Елена Павлова

Ламело Болл очень хотел сохранить мяч для своей команды

Можно только позавидовать самоотверженности некоторых баскетболистов НБА в борьбе за мяч. Так, новичок "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл в концовке первой половины матча против "Сакраменто" снес стойку с водой, бросившись за мячом, уходившим за пределы площадки. И это только поединок регулярного чемпионата, а не плей-офф!

Реклама

Читайте также: Довели звезду! Вышел к журналистам с жареной курицей и ел перед микрофоном (видео)

Падение Ламело выглядело впечатляющее. Партнеры разволновались, как бы парень не сломал себе что-нибудь. Но 19-летний защитник с легкостью поднялся, широко улыбаясь, несмотря на жесткое падение.

Благодаря стараниями Болла и его партнеров "Хорнетс" вырвали победу у "Кингз" на последних секундах матча – 127:126. Ламело сделал дабл-дабл – набрал 24 очка и отдал 12 передач. Теперь "Шарлотт" идет на 8 месте в Восточной конференции.

Ламело Болл
Реклама

Ламело Болл / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что журналист брал интервью у тренера "Филадельфии", лежа в кровати.

Мы также рассказывали, что бывший игрок "Днепра" кинулся на звезду НБА, и его еле оттащили. Патрик Беверли очень жестко остановил бородача НБА Хардена.

А вещи Коби Брайанта продают с аукциона за сумасшедшие деньги.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина уничтожает Венгрию и с первого места выходит на чемпионат Европы
Украина уничтожает Венгрию и с первого места выходит на чемпионат ЕвропыБаскетбол
Украина задавила чемпиона Европы! Наш американец дожал Словению в отборе на ЧЕ-2022
Украина задавила чемпиона Европы! Наш американец дожал Словению в отборе на ЧЕ-2022Баскетбол
Довели звезду! Вышел к журналистам с жареной курицей и ел перед микрофоном (видео)
Довели звезду! Вышел к журналистам с жареной курицей и ел перед микрофоном (видео)Баскетбол
Разгневанный игрок бросил в судью мячом и был немедленно удален (видео)
Разгневанный игрок бросил в судью мячом и был немедленно удален (видео)Баскетбол
Бывший игрок
Бывший игрок "Днепра" кинулся на звезду НБА, и его еле оттащилиБаскетбол
В атаке отбивался локтем в челюсть: как
В атаке отбивался локтем в челюсть: как "греческий бог" НБА уложил соперникаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять