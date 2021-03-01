Злетів і зніс стійку з водою: 19-річний гравець дивом залишився цілий, стрибнувши за м'ячем

Ламелі Болл дуже хотів зберегти м'яч для своєї команди

Можна тільки позаздрити самовідданості деяких баскетболістів НБА в боротьбі за м'яч. Так, новачок "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл в кінцівці першої половини матчу проти "Сакраменто" зніс стійку з водою, кинувшись за м'ячем, що йшов за межі майданчика. І це тільки поєдинок регулярного чемпіонату, а не плей-офф!

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Падіння Ламело виглядало вражаюче. Партнери розхвилювалися, як би хлопець не зламав собі що-небудь. Але 19-річний захисник з легкістю піднявся, широко посміхаючись, незважаючи на жорстке падіння.

Завдяки старанням Болла і його партнерів "Хорнетс" вирвали перемогу у "Кінгз" на останніх секундах матчу – 127: 126. Ламело зробив дабл-дабл – набрав 24 очка і віддав 12 передач. Тепер "Шарлотт" йде на 8 місці в Східній конференції.

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Раніше ми писали, що журналіст брав інтерв'ю у тренера "Філадельфії", лежачи в ліжку.

Ми також розповідали, що колишній гравець "Дніпра" кинувся на зірку НБА, і його ледве відтягнули. Патрік Беверлі дуже жорстко зупинив бороданя НБА Хардена.

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Святослав Михайлюк. Тренування українця в НБА Відео: Instagram

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