Вспышка коронавируса в тренерском штабе соперника сборной Украины

Специалистов срочно изолировали, а их сменщики пока не могут приступить к работе

Накануне отборочного матча к Евробаскету-2022 против Украины две потери в тренерском штабе понесла сборная Словении. В составе действующего чемпиона Европы положительные тесты на COVID-19 получили два помощника наставника команды Александера Секулича. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.

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Коронавирус обнаружен у Йернейа Валентинчича и Драгиша Дробняка. Специалистов срочно изолировали, а им на замену вызвали Деяна Михевча и Луку Бассини, однако тренеры не могут начать работу, пока не дождутся результатов тестов и других противоэпидемических формальностей.



Фото ФБУ

"Наконец мы все собрались. Уже познакомились с тренером и его игровой концепцией. Нужно будет максимально жестко сыграть и при полной отдаче. Почти не чувствуется, что будем играть дома. Все будут в равных условиях", – рассказал о подготовке капитан сборной Словении Эдо Мурич.

Украина сыграет со Словенией 28 ноября, а 30-го "сине-желтые" будут противостоять аутсайдеру квартета Австрии.

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Ранее мы писали, что Украине не дали усилиться гигантом из "Барселоны" – испанцы опять не отпустили Артема Пустового.

Мы также сообщали, что игроки сборной Украины выгнали из команды натурализованного легионера. Баскетболисты выступили против привлечения американца Стивена Бертта, и тренеры согласились.

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Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ

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