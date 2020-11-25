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Тренер сборной Украины забил невероятный бросок с центра площадки (видео)

25 ноября, 08:05

Елена Павлова Елена Павлова

Латвийский специалист готовит команду к отбору на Евробаскет-2022

В понедельник сборная Украины по баскетболу прилетела в Любляну, где проведет два отборочных матча к Евробаскету-2022. 28 ноября "сине-желтые" сыграют с чемпионом Европы Словенией, а 30 ноября встретятся с Австрией. Ранее мы писали, что Украине не дали усилиться гигантом из "Барселоны" – испанцы опять не отпустили Артема Пустового.

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Подготовка и матчи проходят в условиях жестких противоэпидемических мероприятий в изолированном лагере. Баскетболисты выходят из отеля в основном на тренировки. И вчера во время занятия на люблянской арене "Стожице" главный тренер Украины Айнарс Багатскис дал мастер-класс по дальним броскам, забив с центра площадки.

Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ

Напомним, что Украина обыграла Австрию в первом матче отбора на Евробаскет еще в феврале. Но затем уступила Венгрии и сейчас делит второе место в группе как раз со Словенией.

"Конечно, отсутствие Богдана Близнюка, Павла Крутоуса и Артема Пустового – это бьет. До последнего мы рассчитывали на них. Богдан и Павел, кроме их таланта в нападении, очень солидно выглядят в защите. Теперь наши баскетболисты должны играть и за себя, и за страну, и за того парня тоже. Однако, у словенцев тоже нет Препелича, Николича, я не говорю уже об игроках НБА...", – заявил Багатскис сайту ФБУ.

Айнарс Багатскис
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Айнарс Багатскис / Фото: ФБУ

Мы также сообщали, что игроки сборной Украины выгнали из команды натурализованного легионера. Баскетболисты выступили против привлечения американца Стивена Буртта, и тренеры согласились.

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видео сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2021 Айнарс Багатскис

Источник: ФБУ

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