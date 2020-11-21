Сборной Украины не дали усилиться гигантом из "Барселоны"

Каталонский клуб не отпустил Пустового в лагерь национальной баскетбольной команды Украины на игры евроотбора

Центровой "Барселоны" Артем Пустовой не сыграет за баскетбольную сборную Украины в ближайших матчах отбора на Евро-2022. Об этом сообщила украинская федерация баскетбола, заявив, что каталонский клуб не отпустил гиганта ростом 216 см на игры национальной команды.

Реклама

Читайте также: Украинский защитник НБА остается в Городе моторов с зарплатой в 1,6 миллиона

"Федерация баскетбола Украины вела переговоры с "Барселоной" о приезде Пустового в сборную. Однако каталонский клуб не отпустил Артема, сообщив, что рассчитывает на него в ближайших играх, в частности, в матче Евролиги против французского Асвела 27 ноября", – заявили в ФБУ

Помимо Пустового, сборной не помогут игроки "Киев-Баскета" Богдан Близнюк и Павел Крутоус – они болеют COVID-19. На замену им вызваны форвард "Киев-Баскета" Артем Ковалев и форвард "Прометея" Александр Беликов.

При этом, что интересно, в предстоящих поединках сборной Украины поможет другой легионер из Испании Владимир Герун, представляющий "Уникаху". Он присоединится к "сине-желтым" уже в Любляне, где наша национальная команда сыграет против Словении и Австрии 28 и 30 ноября.

Реклама

Напомним, сегодня стало известно, что игроки сборной Украины выгнали из команды натурализованного легионера. Баскетболисты выступили против привлечения американца Стивена Буртта, тренеры согласились.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама