Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Сборной Украины не дали усилиться гигантом из "Барселоны"

21 ноября, 17:01

Олег Люлька Олег Люлька

Каталонский клуб не отпустил Пустового в лагерь национальной баскетбольной команды Украины на игры евроотбора

Центровой "Барселоны" Артем Пустовой не сыграет за баскетбольную сборную Украины в ближайших матчах отбора на Евро-2022. Об этом сообщила украинская федерация баскетбола, заявив, что каталонский клуб не отпустил гиганта ростом 216 см на игры национальной команды.

Реклама

Читайте также: Украинский защитник НБА остается в Городе моторов с зарплатой в 1,6 миллиона

"Федерация баскетбола Украины вела переговоры с "Барселоной" о приезде Пустового в сборную. Однако каталонский клуб не отпустил Артема, сообщив, что рассчитывает на него в ближайших играх, в частности, в матче Евролиги против французского Асвела 27 ноября", – заявили в ФБУ

Помимо Пустового, сборной не помогут игроки "Киев-Баскета" Богдан Близнюк и Павел Крутоус – они болеют COVID-19. На замену им вызваны форвард "Киев-Баскета" Артем Ковалев и форвард "Прометея" Александр Беликов.

При этом, что интересно, в предстоящих поединках сборной Украины поможет другой легионер из Испании Владимир Герун, представляющий "Уникаху". Он присоединится к "сине-желтым" уже в Любляне, где наша национальная команда сыграет против Словении и Австрии 28 и 30 ноября.

Реклама

Напомним, сегодня стало известно, что игроки сборной Украины выгнали из команды натурализованного легионера. Баскетболисты выступили против привлечения американца Стивена Буртта, тренеры согласились.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол Барселона сборная Украины по баскетболу Артем Пустовой
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все игроки одного из ведущих клубов Украины заразились коронавирусом
Все игроки одного из ведущих клубов Украины заразились коронавирусомБаскетбол
Отказался от зарплаты в 50 миллионов! А мог стать первым в истории НБА
Отказался от зарплаты в 50 миллионов! А мог стать первым в истории НБАБаскетбол
Матч чемпионата Украины в последний момент отменили из-за опасности заражения
Матч чемпионата Украины в последний момент отменили из-за опасности зараженияБаскетбол
Красотку Селену Гомес заметили на свидании со звездой НБА, который ради нее постригся
Красотку Селену Гомес заметили на свидании со звездой НБА, который ради нее постригсяБаскетбол
Игроки сборной Украины выгнали из команды натурализованного легионера
Игроки сборной Украины выгнали из команды натурализованного легионераБаскетбол
Украинца, которого подписал клуб НБА, выгнали из команды за игру на тотализаторе
Украинца, которого подписал клуб НБА, выгнали из команды за игру на тотализатореБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять