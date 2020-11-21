Игроки сборной Украины выгнали из команды натурализованного легионера

Небольшой конфликт возник в лагере мужской сборной Украины накануне матчей отборочного турнира чемпионата Европы. В конце ноября "сине-желтые" сыграют в "пузыре" в Словении против местной сборной и Австрии. Главный тренер украинской сборной Айнарс Багатскис привлек в команду натурализованного американца Стивена Буртта, который сейчас успешно выступает за киевский "Будивельник". Однако игроки национальной команды высказали свое нежелание видеть легионера в сборной, и тренерский штаб прислушался к их мнению.

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Буртт имеет украинский паспорт, поскольку его привлекали в нашу сборную еще в 2011 году. В те времена он защищал цвета запорожского "Ферро", а позже "Днепра". Причем в Днепропетровске он выступал под руководством литовца Вальдемараса Хомичуса, который ныне возглавляет "Будивельник". В свои 36 лет Стивен выдает довольно результативную игру, являясь лидером "Будивельника". Однако его человеческие качества оставляют желать лучшего.

Буртт уже даже прибыл в расположение сборной, поселившись с ней в одном отеле. Однако за Украину он не сыграет: после разговора лидеров команды с тренерами от услуг американца решили отказаться, сообщает "Планета Баскетбол".

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Примером характерных действий Стива стал эпизод во вчерашнем матче Суперлиги против "Запорожья", когда он ударил соперника локтем за то, что тот его жестко опекал. Запорожский игрок получил обычный фол, Буртт – неспортивный.

На днях украинский баскетболист ответил на обвинения в "договорняках".

Смотрите, как сборная Украины обыграла Португалию в отборе на Евробаскет-2021:

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