Умирал в коме, а теперь будет боксировать против рэпера: чемпион НБА получил бой

Ламар Одом против Аарона Картера

Двукратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс тяжелый форвард Ламар Одом, который перенес 6 инфарктов и 12 инсультов во время пребывания в коме в 2015 году, решил попробовать себя в боксе. Зимой 41-летний спортсмен нашел себе промоутера и вот наконец-то получил первый бой – сообщает Twitter Ариэля Хельвани.

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11 июня главным событием вечера от компании Celebrity Boxing станет боксерский поединок между бывшим игроком НБА Одомом и 33-летним американским рэпером Аароном Картером. Также на этом турнире выступит экс-чемпион мира по боксу Тим Уизерспун, которому сейчас 63 года. Бойцовское шоу пройдет в Атлантик-Сити и будет показано по системе PPV.

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Напомним, что Ламар Одом выступал в НБА с 1999 по 2013 год, дважды становился чемпионом вместе с Лос-Анджелес Лейкерс. В составе сборной США форвард выиграл чемпионат мира в 2010 году и бронзовую медаль Олимпиады-2004.

В последние годы Одом испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками, тяжело переживая расставание со светской львицей Хлои Кардашьян после четырехлетнего брака. Участвовал в "Танцах со звездами". Недавно звезду НБА бросила горячая фитнесс-тренер, а баскетболист обвинил бывшую возлюбленную в краже паролей от соцсетей.