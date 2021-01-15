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После 6 инфарктов чемпион НБА решил стать боксером и уже известно, когда бой

15 января, 23:49

Елена Павлова Елена Павлова

После "Танцев со звездами" баскетболист готов выйти в ринг

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом, который перенес 6 инфарктов и 12 инсультов во время пребывания в коме в 2015 году, неожиданно решил попробовать свои силы на боксерском ринге. Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" уже нашел себе промоутера. Хотя буквально в ноябре популярный блогер размазал по рингу звезду НБА Робинсона.

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Ламар Одом

Ламар Одом / Фото: Twitter

Как сообщает BoxingScene, Одом заключил соглашение с промоутерской компанией Celebrity Boxing Entertainment. Ожидается, что в середине июня текущего года 41-летний спортсмен проведет свой первый боксерский поединок. Соперник Ламара пока неизвестен.

"Очень жду этого момента. Как считаете, с кем мне нужно подраться?", – спрашивает у болельщиков Одом.

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Напомним, что Ламар Одом выступал в НБА с 1999 по 2013 год, дважды становился чемпионом вместе с "Лос-Анджелес Лейкерс". В составе сборной США форвард выиграл чемпионат мира в 2010 году и бронзовую медаль Олимпиады-2004.

В последние годы Одом испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками, тяжело переживая расставание со светской львицей Хлоей Кардашьян после четырехлетнего брака. Участвовал в "Танцах со звездами". Недавно звезду НБА бросила горячая фитнесс-тренер, а баскетболист обвинил бывшую возлюбленную в краже паролей от соцсетей.

Смотрите, как фанаты "Лейкерс" праздновали чемпионство в НБА

Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-Анджелесе Видео: Reuters

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бокс НБА баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Ламар Одом
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