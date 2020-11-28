Сборная Украины проиграла Словении в отборе на Евробаскет

Подопечные латвийского специалиста Айнарса Багатскиса уступили в двух матчах из трех

Неудачно провела мужская сборная Украины третий матч отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу-2022. В субботу вечером "сине-желтые" проиграли в гостях сборной Словении со счетом 73:84. Даже несмотря на то, что произошла вспышка коронавируса в тренерском штабе соперника сборной Украины.

Реклама

Обе команды были ослаблены потерей нескольких основных игроков: не приехали звезды НБА, как и некоторые баскетболисты из европейских клубов. В частности, "Барселона" не отпустила Пустового в сборную Украины. Встреча началась для украинцев провалом – 4:28! После первой четверти наши уступали с разницей в те же 24 очка – 9:33.

После этого подопечные Багатскиса пытались сократить отставание, которое дошло до семи очков – 73:80. Но в завершающие минуты действующие чемпионы Европы сохранили хладнокровие и достаточное преимущество. Самым результативным в сборной Украины оказался форвард испанской "Уникахи" Владимир Герун (на фото), набравший 15 очков.

Двое игроков "Днепра" – новичок сборной Анатолий Шундель и молодой Иссуф Санон – набрали 14 и 13 очков соответственно. В понедельник, также в Любляне, украинцы сыграют четвертый матч квалификации – против команды Австрии.

Реклама

Смотрите, как Багатскис на тренировке забросил мяч с центра площадки:

Тренер сборной Украины Айнарс Багатскис забил с центра площадки Видео: ФБУ

Читайте о том, что украинский центровой Алексей Лэнь перешел из "Сакраменто" в "Торонто".

Вспомним, как наша женская сборная обыгрывала команду Португалии в Харькове:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама