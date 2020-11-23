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Украинская звезда НБА уходит от "Королей" к "Динозаврам" и переезжает в Канаду

23 ноября, 22:45

Елена Павлова Елена Павлова

Прошлый сезон Алексей Лэнь заканчивал в "Сакраменто"

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь согласовал контракт с "Торонто". Об этом в своем Twitter сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания. Ранее мы писали, что самый дорогой украинский баскетболист завел в США роман с сексуальным шеф-поваром.

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Как утверждает журналист, речь идет об однолетнем контракте Лэня с "Динозаврами". Сумма сделки пока не сообщается, но заметим, что в "Сакраменто" 27-летний центровой получал 4 255 000 долларов в год. "Торонто" в межсезонье покинули два ведущих "больших" Серж Ибака и Марк Газоль, и Алексей будет конкурировать за минуты с Крисом Буше и Ароном Бэйнсом.

Алексей Лэнь/Фото Sacramento Kings/Jake Soriano

Алексей Лэнь/Фото Sacramento Kings/Jake Soriano

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Напомним, что прошлый сезон Лэнь начинал в "Атланте", но по ходу сезона был обменян в "Сакраменто". За год он сыграл 55 матчей, набирал 8 очков и делал 5,8 подбора в среднем за игру. За семь сезонов в НБА Алексей в среднем набирал 8 очков и делал 6,3 подбора.

Напомним, что в июле Лэнь пережил коронавирус и заточение в гостиничном номере.

Смотрите, как Лэнь играл в прошлом сезоне против "Торонто"

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

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