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Самый дорогой украинский баскетболист завел в США роман с сексуальным шеф-поваром

16 сентября, 15:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Игрок "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь встречается с Анджелой Джейди

Пока сезон Национальной баскетбольной ассоциации выходит на финишную прямую, украинский центровой самой сильной лиги мира Алексей Лэнь занят другими делами. Команда уроженца Луганщины, "Сакраменто Кингз", выбыла задолго до решающих матчей НБА, что позволяет парню уделить внимание личной жизни. 27-летний баскетболист признался в соцсетях, что встречается с шеф-поваром из Атланты. А в июле Лэнь пережил коронавирус и заточение в гостиничном номере.

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Алекс опубликовал фото 27-летней Анджелы Джейди с подписью "Моя королева". Девушка хороша известна среди рестораторов Атланты, где украинец отыграл полтора года.

На ее страничке в Instagram можно найти много привлекательных фотографий.

INSTAGRAM

Также Анджела делится своими блюдами. Несмотря на профессиональную близость к еде, девушка поддерживает себя в форме.

INSTAGRAM
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Напомним, ранее Алексей встречался с темнокожей баскетболисткой Эссенс Таунсенд, с которой познакомился в студенческие годы. Его рост – 216 см. В последнее время Лэнь не афишировал свою личную жизнь, да и фото Джейди по истечении времени исчезло из его "истории" в Instagram.

На днях Леброн Джеймс установил в НБА два рекорда и вывел "Лейкерс" в финал Запада.

Смотрите, как Леброн принял участие в необычном танце:

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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баскетбол роман девушка НБА Алексей Лэнь Сакраменто
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