Кровавые пятна на кабине пилотов: самолет клуба НБА совершил аварийную посадку

Самолет клуба НБА Юты Джаз, который вылетел во вторник в Мемфис на матч регулярного чемпионата против местных Гриззлис, был вынужден совершить аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити. Воздушное судно неожиданного столкнулось с птицами вскоре после взлета.

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"Когда самолет взлетал, он попал в стаю птиц. Левый двигатель выключился, пилот объявил аварийную посадку в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Самолет приземлился без происшествий и смог вырулить", – передает Fox 13 заявление авиакомпании Delta.

При тщательном осмотре самолета в аэропорту были обнаружены видимые повреждения турбины левого двигателя и пятна крови птиц на нижней части кабины.

Игроки Юты Джаз достаточно спокойно отреагировали на происшествие. "Какой прекрасный день!" – написал центровой команды Руди Гобер в Twitter.

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Ранее мы также рассказывали, как авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов: самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать.

Сны Сергея Кривцова в самолете

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