Самолет был скреплен скотчем, а пилоту запрещено летать: авиакатастрофа забрала жизни 15 футболистов

15 футболистов оказались среди 176 человек, погибших в авиакатастрофе в 1989 году. Пилоты не имели права руководить самолетом-развалюхой, а среди жертв могли оказаться чемпионы Европы и легенды "Милана" Рууд Гуллит и Франк Райкард. Вспоминаем главную трагедию суринамского футбола.

Реклама

Читайте также: Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины

В 80-х годах волонтер из Суринама организовал сборную из игроков со своей родины. Команда проводила показательные матчи в Нидерландах, а в 1989 году было решено посетить родину, пригласив звездных игроков из чемпионата Нидерландов. Их приезд стал бы настоящим праздником в небольшом государстве на юге Южной Америки.

Но руководители клубов отказались отпустить своих лидеров, что в итоге спасло им жизни. Гуллит и Райкаард играли за "Милан", где были не согласны на то, чтобы их звезды совершили "ненужное" трансатлантическое путешествие в конце долгого сезона. Точно так же "Аякс" не отпустил своих игроков, хотя двое из них проигнорировали запрет и вылетели, якобы "в отпуск"...

Реклама

Примерно за 20 минут до приземления пилоты получили метеосводку, в которой говорилось, что из-за тумана видимость составляет около 900 метров. Это застало их врасплох, поскольку видимость ранее оценивалась на уровне около 6 км. Капитан Уилл Роджерс решил развернуть систему посадки по приборам (ILS), несмотря на то, что диспетчерская вышка в аэропорту не разрешила им это делать, приказав следовать по стандартному маяку на взлетно-посадочную полосу.

Подключиться к системе ILS удалось лишь с третьей попытки. Заходя на посадку, они прошли сквозь низкое облако. "Скажите им, чтобы они включили яркие огни взлетно-посадочной полосы", – дважды сказал капитан своему помощнику. Сработал аварийный сигнал о высоте, но его проигнорировали, экипаж решил доверять системе ILS. Они спустились до 100 м, 80 м, 45 м... Только тогда они поняли, что заходят слишком низко. "Поднимайся!" – крикнул бортинженер Уоррен Роуз. На самописце кабины был слышен звук первого удара. "Поднимайся!" – снова прокричал Роуз. А затем послышалось: "Вот и все. Я покойник."

Самолет заходил так низко, что одно из крыльев ударилось о верхушку дерева, невидимого с самолета из-за тумана и облаков. Затем другое крыло врезалось в еще одно дерево, самолет перевернулся и врезался в землю вверх ногами. Большинство находившихся на борту (178 пассажиров и девять членов экипажа) погибли при ударе. Защитник ФК "Харлем" Ортвин Лингер прожил еще три дня и скончался в больнице. Всего выжило 11 человек благодаря тому, что их выбросило из обломков самолета при падении, а также одна собака, которую после этого прозвали "Счастливчик". Colorful XI потерял 15 человек из 18…

Реклама Фото: ANP Foundation/aviation-safety.net

Среди выживших оказался Сиги Ленс, бывший нападающий "Фортуны Ситтард" и дядя экс-игрока киевского "Динамо" Джермейна Ленса. Вернуться в футбол ему так и не удалось, но он стал агентом.

Джермейн Ленс / Фото: AFP

Позже Ленс рассказывал автору книги о катастрофе Ивану Толу, что 20-летний самолет McDonnell Douglas DC-8-62 был в очень запущенном состоянии. Некоторые вещи просто скреплялись скотчем. К тому же первому пилоту Уиллу Роджерсу запрещено было руководить самолетом по суринамским законам, так как на тот момент ему уже было 66 лет.

Реклама

Более того, Роджерс незадолго до этого был отстранен от полетов после приземления на неправильную взлетно-посадочную полосу, а у его второго пилота Тобиаса были фальшивые документы, удостоверяющие личность. Оказывается, экипаж был нанят через отдельную компанию авиакомпанией SLM, однако их не проверили должным образом. Неудивительно, что комиссия признала главной причиной аварии ошибку пилота и халатность компании при выборе персонала, рассказывает The Guardian.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме История дня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама