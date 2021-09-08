Барселона терпит крах. "Баскетбольный Месси" не согласен на снижение зарплаты

Финансовые неурядицы не обошли стороной баскетбольную команду Барселоны. Клуб рискует потерять своего лучшего игрока

Никола Миротич может покинуть Барселону / Фото: Сайт Евролиги

У баскетбольной Барсы серьезные финансовые проблемы, поэтому клуб пытается сбалансировать бюджет уменьшением зарплат. Но не все игроки согласны получать меньше денег. Форвард Барселоны Никола Миротич не согласился на снижение своей зарплаты на 25 процентов. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

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Мотивация баскетболиста предельно проста, он уже дважды соглашался на финансовые уступки клубу. На данном этапе обе стороны не могут прийти к общему знаменателю.

"Барселона" в Евролиге/Фото www.euroleague.net

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Испанский черногорец является самым высокооплачиваемым игроком Евролиги. Согласно действующему контракту он получает 4,5 миллиона долларов в год.

Топ-5 самых дорогих контрактов Европы:

Никола Миротич (Барселона) – $ 4,5 миллиона в год

Шейн Ларкин (Анадолу Эфес) – $ 3,7 млн

Василие Мицич (Анадолу Эфес) – $ 3 млн

Никола Милутинов (ЦСКА) – $ 2,5 млн

Ян Веселы (Фенербахче) – $ 2,3 млн

В составе Барселоны он выступает с 2019 года, переехав туда из НБА, где он защищал цвета Милуоки, Нью-Орлеана и Чикаго.

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Как сообщалось ранее, из-за финансовых сложностей футбольную Барселону покинул аргентинец Лионель Месси, который теперь выступает за французский ПСЖ. 6-кратный обладатель "Золотого мяча" за год выступлений в ПСЖ будет получать 41 млн евро чистыми.