Барселона терпить крах. "Баскетбольний Мессі" не згоден на зниження зарплати

Фінансові негаразди не обійшли стороною баскетбольну команду Барселони. Клуб ризикує втратити свого найкращого гравця

Нікола Міротіч може покинути Барселону / Фото: Сайт Евролиги

У баскетбольної Барси серйозні фінансові проблеми, тому клуб намагається збалансувати бюджет зменшенням зарплат. Але не всі гравці згодні отримувати менше грошей. Форвард Барселони Нікола Міротіч не погодився на зниження своєї зарплати на 25 відсотків. Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

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Мотивація баскетболіста гранично проста, він вже двічі погоджувався на фінансові поступки клубу. На даному етапі обидві сторони не можуть прийти до спільного знаменника.

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Іспанський чорногорець є найбільш високооплачуваним гравцем Євроліги. Згідно з чинним контрактом він отримує 4,5 мільйона доларів на рік.

Топ-5 найдорожчих контрактів Європи:

Нікола Міротіч (Барселона) – $ 4,5 мільйона в рік

Шейн Ларкін (Анадолу Ефес) – $ 3,7 млн

Василя Мицич (Анадолу Ефес) – $ 3 млн

Нікола Мілутінов (ЦСКА) – $ 2,5 млн

Ян Весели (Фенербахче) – $ 2,3 млн

У складі Барселони він виступає з 2019 року, переїхавши туди з НБА, де він захищав кольори Мілуокі, Нью-Орлеана і Чикаго.

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Як повідомлялося раніше, через фінансові труднощі футбольну Барселону покинув аргентинець Ліонель Мессі, який тепер виступає за французький ПСЖ. 6-разовий володар "Золотого м'яча" за рік виступів у ПСЖ буде отримувати 41 млн євро чистими.