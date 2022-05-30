Україна має виграти ЧС-2022! Легендарний шотландець буде вболівати проти своєї збірної

Екс-гравець Ліверпуля Грем Сунесс вважає, що потрібно надіслати сигнал Росії про неприпустимість фашистських проявів з її боку

Грем Сунесс вболіватиме за збірну України

Матч збірної України проти Шотландії пройде вже найближчої середи, 1 червня. Команда Олександра Петракова вже місяць готується до головної битви року у відборі на ЧС-2022.

Очікують на неї і шотландці, які не їздили на Мундіаль з 1998 року. Втім, військова ситуація, яку Росія "забезпечила" нашій країні, викликає підтримку всього цивілізованого футбольного світу.

Реклама

Читайте також: Сліпий арбітр вирішуватиме долю України у відборі на ЧС-2022

Наприклад, легенда шотландського футболу Грем Сунесс заявив, що вболіватиме за нашу команду. Понад те, триразовий переможець КЄЧ у складі Ліверпуля бажає підопічним Петракова виграти Мундіаль.

"Частина мене продовжує повертатися до того факту, що це лише гра у футбол, і чи дійсно я хочу перемогти їх? Чи то спорт, політика, мистецтво чи щось інше, ми повинні дати зрозуміти Росії, що те, що вони роблять є неприпустимим. Я опинюся в дуже складній ситуації, я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію. Я хочу, щоб вони поїхали до Катару та виграли чемпіонат світу. Як потрібно закопатися головою в пісок, щоб не зрозуміти, в якому стані зараз перебуває світ і чи буде момент натискання кнопки ядерної зброї? Я не хотів би бути одним із шотландських гравців, які гратимуть. Не знаю, де будуть мої емоції. Я глибоко думаю про те, що важливіше: футбол чи направити сигнал про неприпустимість поведінки Росії. Світ має об'єднатися та сказати їм це".

У разі перемоги над тартановою армією збірна України зіграє 5 червня з Уельсом за право поїхати на Мундіаль. Сам чемпіонат світу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.