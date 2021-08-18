Яке завдання вирішує Петраков. Розклади для України у відборі на ЧС-2022

Наша команда йде на другому місці в групі D, проте розклад матчів, що залишилися, віщує Україні проблеми

Мета Олександра Петракова - вивести збірну України на ЧС-2022 / Фото: УАФ

Новим головним тренером збірної України став Олександр Петраков.

Головним завданням для нього стане вихід на чемпіонат світу 2022 року. Завдання виглядає нелегким, адже наша команда не дуже вдало стартувала в кваліфікації. Давайте розберемося з тим, наскільки складне завдання доведеться вирішувати Петракову.

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Україна потрапила до непростого відбіркового квінтету, де її суперниками стали Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, а також Казахстан. За регламентом безпосередньо на чемпіонат світу вийде лише переможець групи. Другі місця позмагаються за три путівки через плей-оф.

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До нього потраплять віцечемпіони груп, а також дві найкращі команди з Ліги націй, які через кваліфікацію не зуміли зайняти перші два місця. Разом в плей-оф братимуть участь 12 команд, які розділяться на три четвірки.

Збірна України добре проявила себе на Євро-2020 / Фото: Reuters

Усередині кожної з них будуть проведені півфінали і фінал, щоб визначити трьох учасників чемпіонату світу. сам Мундіаль пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року .

НІЧИЙНИЙ БЕРЕЗЕНЬ

24 березня. Франція – УКРАЇНА 1:1 (Грізманн, 19 – Сидорчук, 57)

28 березня. УКРАЇНА – Фінляндія 1:1 (Мораес, 80 – Пуккі, 89)

31 березня. УКРАЇНА – Казахстан 1:1 (Яремчук, 20 – Мужиків, 59)

Команда Андрія Шевченка непогано почала свій шлях, відібравши очки на виїзді у Франції. Пропустивши в першому таймі гол від Грізманна через помилку арбітрів (у Антуана був офсайд), Україна зрівняла рахунок після перерви.

Щоправда, такі дві гри нівелювали радість від успіху на "Стад-де-Франс". У домашньому матчі з Фінляндією наша команда упустила перемогу наприкінці через безглузде пенальті.

А через три дні на НСК "Олімпійський" Україна вже не змогла здолати Казахстан. На гол Яремчука гості відповіли точним ударом Мужикова.

Турнірне становище

Матчі Перемоги Нічиї Поразки Різниця м'ячів Очки Франція 3 2 1 0 4-1 7 УКРАЇНА 3 0 3 0 3-3 3 Фінляндія 2 0 2 0 3-3 2 Боснія і Герцеговина 2 0 1 1 2-3 1 Казахстан 2 0 1 1 1-3 1

Україна займає поки друге місце з трьома очками, відстаючи від французів на 4 бали. Щоправда, "синьо-жовті" зіграли на матч більше, ніж наші прямі конкуренти в боротьбі за місце в плей-оф. У фінів два очки, у боснійців і казахів – по одному пункту.

КАЛЕНДАР

1 вересня. Казахстан – УКРАЇНА

1 вересня. Франція – Боснія і Герцеговина

4 вересня. УКРАЇНА – Франція

4 вересня. Фінляндія – Казахстан

7 вересня. Франція – Фінляндія

7 вересня. Боснія і Герцеговина – Казахстан

9 жовтня. Фінляндія – УКРАЇНА

9 жовтня. Казахстан – Боснія і Герцеговина

12 жовтня. УКРАЇНА – Боснія і Герцеговина

12 жовтня. Казахстан – Фінляндія

13 листопада. Франція – Казахстан

13 листопада. Боснія і Герцеговина – Фінляндія

16 листопада. Боснія і Герцеговина – УКРАЇНА

16 листопада. Фінляндія – Франція

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Основні моменти за календарем:

Україна відіграла один матч з аутсайдером групи казахами, тоді як фіни і боснійці зіграють з ними ще два поєдинки

Україна і Боснія вже відіграли по матчу з французами, Фінляндію ж очікує ще дві зустрічі з чемпіонами світу

Останні два матчі у відборі Україна проведе з прямим конкурентом в особі Боснії, причому останній – в гостях

З Фінляндією українці мають ще один матч, на виїзді, а вже через три дні приймати вдома боснійців

Розклад сил

Франція – явний фаворит групи і не повинна мати проблем із забезпеченням прямого виходу на чемпіонат світу. Провал на Євро не повинен вводити в оману, кадрового потенціалу команді Дешама має вистачити.

Фінляндія перебуває в непоганому стані на тлі ейфорії після Євро. Так, мешканці півночі не вийшли з групи, проте зуміли здобути перемогу над датчанами. До того ж, серед підопічних Канерви чимало представників топліг.

Теему Пуккі / Фото: Reuters

Боснія і Герцеговина не зуміла потрапити на чемпіонат Європи, тому відпочивала цього літа. Однак за кадровим потенціалом і за грою балканці виглядають дуже непогано. Джеко, П'янич, Колашинаць, Бегович, Крунич – всі ці зірки готові спокутувати свій провал у відборі на Євро.

Едін Джеко / Фото: AFP

Казахстан виглядає явним аутсайдером квінтету, проте вже потріпав нерви у французів і відібрав очки в України. Підопічні Балсуфінова навряд чи зможуть поборотися навіть за плей-оф, а ось хоча б одна перемога в останніх іграх стане для казахів успіхом.

ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Безумовно, зміна тренерського штабу додає головного болю нашій команді напередодні вирішальних матчів відбору. Андрій Шевченко і його штаб чудово показали себе у збірній і тепер колективу доведеться на ходу звикати до нового штабу.

Шевченко і Петраков / Фото: ФФУ

Благо, кадрова ситуація в команді поліпшується, адже після травм повинні повернутися Буяльський, Коваленко, Коноплянка і Харатін. Плюс лідери в особі Зінченка, Маліновського, Матвієнка і Бущана повинні мати постійну ігрову практику, а Роман Яремчук в Португалії може себе зарекомендувати по-новому .

Роман Яремчук вдало дебютував в Бенфіці / Фото: Getty Images

Є і негативні моменти. Той же Андрій Ярмоленко навряд чи часто гратиме в Вест Гемі, а Мораес і Бєсєдін продовжують заліковувати свої травми. Розчарувала гра Миколенка на Євро, залишається лише сподіватися, що це було винятком із правил.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Експерти вірять в те, що Україна посяде друге місце в групі. Коефіцієнт на те, що команда Петракова потрапить до двійки найкращих команд квінтету, становить 1.75, тоді як провал команди оцінюється в 2.00.

На перемогу в групі у України куди менше шансів – 7.50. Щоправда, нижче коефіцієнт лише на французів – 1.10. Стосовно Фінляндії та Боснії, то ймовірність їхнього тріумфу в групі ще нижче – 20.00 і 25.00 відповідно.