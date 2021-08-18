17 августа 22:00 Видео
Монако 0
Шахтер 1
19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Чемпионат мира 2022 Катар

Какую задачу решает Петраков. Расклады для Украины в отборе на ЧМ-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
18 августа, 06:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наша команда идет на втором месте в группе D, однако расклад оставшихся матчей предвещает Украине проблемы
Цель Александра Петракова - вывести сборную Украины на ЧМ-2022
Цель Александра Петракова - вывести сборную Украины на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Новым главным тренером сборной Украины стал Александр Петраков.

Главной задачей для него станет выход на чемпионат мира 2022 года. Задание выглядит нелегким, ведь наша команда не очень удачно стартовала в квалификации. Давайте разберемся с тем, насколько сложную задачу предстоит решать Петракову.

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Украина попала в непростой отборочный квинтет, где ее соперниками стали Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, а также Казахстан. По регламенту напрямую на чемпионат мира выйдет лишь победитель группы. Вторые места будут оспаривать три путевки через плей-офф.

Читайте также: 8 фактов о новом тренере сборной Украины

В него попадут вице-чемпионы групп, а также две лучшие команды из Лиги наций, которые через квалификацию не сумели занять первые два места. Итого в плей-офф будут участвовать 12 команд, которые разделятся на три четверки.

Сборная Украины хорошо проявила себя на Евро-2020
Сборная Украины хорошо проявила себя на Евро-2020 / Фото: Reuters

Внутри каждой из них будут проведены полуфиналы и финал, чтобы определить трех участников чемпионата мира. Сам Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

НИЧЕЙНЫЙ МАРТ

24 марта. Франция – УКРАИНА 1:1 (Гризманн, 19 – Сидорчук, 57)
28 марта. УКРАИНА - Финляндия 1:1 (Мораес, 80 – Пукки, 89)
31 марта. УКРАИНА - Казахстан 1:1 (Яремчук, 20 – Мужиков, 59)

Команда Андрея Шевченко неплохо начала свой путь, отобрав очки на выезде у Франции. Пропустив в первом тайме гол от Гризманна из-за ошибки арбитров (у Антуана был офсайд), Украина сравняла счет после перерыва.

Правда, следующие две игры смазали радость от успеха на "Стад-де-Франс". В домашнем матче с Финляндией наша команда упустила победу в концовке из-за глупого пенальти.

А через три дня на НСК "Олимпийский" Украина уже не смогла одолеть Казахстан. На гол Яремчука гости ответили точным ударом Мужикова.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МатчиПобедыНичьиПораженияРазница мячейОчки
Франция32104-17
УКРАИНА30303-33
Финляндия20203-32
Босния и Герцеговина20112-31
азахстан20111-31

Украина занимает пока второе место с тремя очками, отставая от французов на 4 балла. Правда, "сине-желтые" сыграли на матч больше, чем наши прямые конкуренты в борьбе за место в плей-офф. У финнов два очка, у боснийцев и казахов – по одному пункту.

КАЛЕНДАРЬ

1 сентября. Казахстан – УКРАИНА
1 сентября. Франция – Босния и Герцеговина

4 сентября. УКРАИНА - Франция
4 сентября. Финляндия – Казахстан

7 сентября. Франция – Финляндия
7 сентября. Босния и Герцеговина – Казахстан

9 октября. Финляндия – УКРАИНА
9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина

12 октября. УКРАИНА - Босния и Герцеговина
12 октября. Казахстан – Финляндия

13 ноября. Франция – Казахстан
13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия

16 ноября. Босния и Герцеговина – УКРАИНА
16 ноября. Финляндия – Франция

Читайте также: Интересные факты о тренерах сборной Украины

Основные моменты по календарю:

  • Украина отыграла один матч с аутсайдером группы казахами, тогда как финны и боснийцы сыграют с ними еще два поединка
  • Украина и Босния уже отыграли по матчу с французами, Финляндию же ожидает еще две встречи с чемпионами мира
  • Последние два матча в отборе Украина проведет с прямым конкурентом в лице Боснии, причем последний – в гостях
  • С Финляндией украинцам предстоит еще один матч, на выезде, а уже через три дня принимать дома боснийцев

РАСКЛАД СИЛ

Франция – явный фаворит группы и не должна иметь проблем с обеспечением прямого выхода на чемпионат мира. Провал на Евро не должен вводить в заблуждение, кадрового потенциала команде Дешама должно хватить.

Финляндия находится в неплохом состоянии на фоне эйфории после Евро. Да, северяне не вышли из группы, однако сумели добыть победу над датчанами. К тому же, среди подопечных Канервы немало представителей топ-лиг.

Теэму Пукки
Теэму Пукки / Фото: Reuters

Босния и Герцеговина не сумела отобраться на чемпионат Европы, поэтому отдыхала этим летом. Однако по кадровому потенциалу и по игре балканцы выглядят очень неплохо. Джеко, Пьянич, Колашинац, Бегович, Крунич – все эти звезды готовы искупить свой провал в отборе на Евро.

Эдин Джеко
Эдин Джеко / Фото: AFP

Казахстан выглядит явным аутсайдером квинтета, однако уже потрепал нервы у французов и отобрал очки у Украины. Подопечные Балсуфинова вряд ли смогут побороться даже за плей-офф, а вот хотя бы одна победа в оставшихся играх станет для казахов успехом.

ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ

Безусловно, смена тренерского штаба прибавляет головной боли нашей команде накануне решающих матчей отбора. Андрей Шевченко и его штаб отменно показали себя в сборной и теперь коллективу придется на ходу привыкать к новому штабу.

Шевченко и Петраков
Шевченко и Петраков / Фото: ФФУ

Благо, кадровая ситуация в команде улучшается, ведь после травм должны вернуться Буяльский, Коваленко, Коноплянка и Харатин. Плюс лидеры в лице Зинченко, Малиновского, Матвиенко и Бущана должны иметь постоянную игровую практику, а Роман Яремчук в Португалии может себя зарекомендовать по-новому.

Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике
Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images

Есть и негативные моменты. Тот же Андрей Ярмоленко вряд ли будет часто играть в Вест Хэме, а Мораес и Беседин продолжают залечивать свои травмы. Разочаровала игра Миколенко на Евро, остается лишь надеяться, что это было исключением из правил.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Эксперты верят в то, что Украина займет второе место в группе. Коэффициент на то, что команда Петракова попадет в двойку лучших команд квинтета, составляет 1.75, тогда как провал команды оценивается в 2.00.

На победу в группе у Украины куда меньше шансов – 7.50. Правда, ниже коэффициент лишь на французов – 1.10. Что касается Финляндии и Боснии, то вероятность их триумфа в группе еще ниже – 20.00 и 25.00 соответственно.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Среда, 18 августа
19:30
Смотри на:
Пятница, 20 августа
19:30
Смотри на:
Суббота, 21 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 22 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
21:30
Смотри на:
Понедельник, 23 августа
19:30
Пятница, 27 августа
19:30
Суббота, 28 августа
14:00
17:00
19:30
Воскресенье, 29 августа
14:00
17:00
19:30
19:30
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять