"Нехай поверне гроші, які заробив у Росії": Суркіс наїхав на Маркевича

Президенту Динамо не сподобалися слова екс-тренера збірної України, в яких він розкритикував клуб за відмову відпустити футболістів до збірної

Ігор Суркіс різко висловився про Мирона Маркевича

В останні дні між Динамо та УАФ виник конфлікт на фоні виклику гравців киян на збір до Словенії. Ігор Суркіс не хотів відпускати футболістів наприкінці квітня через низку благодійних поєдинків, запланованих на травень.

Таке рішення розлютило екс-тренера збірної України Мирона Маркевича. Фахівець заявив, що гравці Динамо повинні самовільні прибути в розташування збірної або ж команда обійдеться без них.

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Такі слова Мирона Богдановича не залишилися без реакції президента Динамо. В інтерв'ю Fanday Ігор Суркіс розкритикував Маркевича за його роботу у Росії.

"Читаю істерику, яка розгорілася в пресі, того ж таки Маркевича, наприклад. Хочу йому сказати: нехай він спочатку поверне гроші, які заробив у Росії. На відміну від нього я ніколи там не працював".

Суркіс не уточнив, про яку роботу у Росії він говорив. Ймовірно, йдеться про короткостроковий період у 2002 році, коли Мирон Богданович очолював Анжі.

Зазначимо, що в результаті президент Динамо порозумівся з УАФ та погодився відпустити гравців раніше. Підопічні Мірчі Луческу прибудуть до розташування збірної України 3 травня.

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Нагадаємо, що наша команда у Словенії готуватиметься до стикового поєдинку ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня. Успіх у Глазго дозволить підопічним Петракова 5 червня зіграти з Уельсом за право поїхати на Мундіаль.

Сам ЧС пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня. У разі успішної кваліфікації збірна України потрапить до групи В до Англії, США та Ірану.