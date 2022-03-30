Збожеволілі фанати Нігерії розгромили стадіон після невиходу збірної на ЧС-2022

Уболівальники "суперорлів" влаштували масові заворушення після матчу-відповіді кваліфікації проти збірної Гани

Фанати Нігерії дуже незадоволені результатами своїх улюбленців / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Збірна Нігерія поступилася Гані за сумою двох матчів плей-оф відбору на ЧС-2022 у Катарі. Друга гра завершилася нічиєю 0:0 (перший матч 1:1). За правилом виїзного гола у фінальну частину чемпіонату світу вийшла Гана.

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Нігерія вперше з 2006 року пропустить Мундіаль після трьох поспіль попадань на світову першість.

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Вболівальники "суперорлів" були не згодні з таким результатом відбору і влаштували масові заворушення на стадіоні. Сотні фанів вибігли на поле і почали громити все, що трапилося на їхньому шляху.

Angry Nigeria fans storm the stadium, after Nigeria lost to Ghana and failed to qualify for the FIFA World Cup in Abuja, Nigeria.#NGRGHApic.twitter.com/9lnnZdj4vN — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 29, 2022

Щоб утихомирити збожеволілих уболівальників, місцевій поліції довелося застосувати сльозогінний газ.

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Раніше ми розповідали, як уболівальники Челсі вчинили погром у Франції через Абрамовича. Фанати незадоволені санкціями, які наклали на помічника Путіна британський уряд.